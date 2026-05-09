Η προσπάθεια για μια προσωρινή παύση των εχθροπραξιών, που μεσολάβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, φαίνεται να βαδίζει σε τεντωμένο σχοινί από τις πρώτες κιόλας ώρες εφαρμογής της. Παρά την αρχική αποδοχή της πρότασης που δημοσιοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, η Μόσχα έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η συμφωνία έχει αυστηρά περιορισμένο ορίζοντα.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, τοποθετήθηκε για τη διάρκεια της συνεννόησης, βάζοντας φρένο στις προσδοκίες για κάτι μονιμότερο. Σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ο αξιωματούχος δήλωσε σήμερα ότι «δεν έχει συμφωνηθεί να παραταθεί αυτή η εκεχειρία», πέραν του καθορισμένου τριημέρου.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί να δώσει μια ιστορική διάσταση στην πρωτοβουλία του.

«Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα είναι η αρχή του τέλους ενός πολύ μακροχρόνιου πολέμου», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, σημειώνοντας πως η κατάπαυση του πυρός συνδέεται άμεσα με μια μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων, η οποία αφορά 1.000 κρατουμένους από κάθε πλευρά.

Αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις και θύματα

Στο πεδίο των μαχών, η κατάσταση παραμένει εκρηκτική, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν πυρά και ευθύνες για τη μη τήρηση των συμφωνηθέντων. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν σταμάτησαν τις επιχειρήσεις τους, με το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων να προβαίνει σε μια συγκεκριμένη καταμέτρηση.

«Από την αρχή της ημέρας, ο αριθμός των επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον επιτιθέμενο έφθασε τις 51», ανέφερε η ουκρανική πλευρά, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των 44 drones που χρησιμοποιήθηκαν θεωρείται ο χαμηλότερος των τελευταίων μηνών.

Από την άλλη πλευρά, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι οι δικές του θέσεις έγιναν στόχος εχθρικών ενεργειών. Σύμφωνα με τη Μόσχα, «παρά την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, ουκρανικές ένοπλες ομάδες εξαπέλυσαν επιθέσεις με τη βοήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυροβολικού εναντίον των θέσεων των στρατευμάτων μας».

Το βαρύ τίμημα στους αμάχους

Παρά τη διπλωματική κινητικότητα, οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές συνεχίζονται. Στην κεντρική Ουκρανία, οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι δύο πολίτες έχασαν τη ζωή τους και τρεις τραυματίστηκαν στις περιοχές της Ζαπορίζια και του Ντνιπροπετρόφσκ από επιθέσεις drones.

Την ίδια στιγμή, η ένταση μεταφέρεται και εντός της ρωσικής επικράτειας. Στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, η οποία συνορεύει με τις εμπόλεμες ζώνες, ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ ανακοίνωσε τον τραυματισμό τριών ανθρώπων, αποδίδοντας το γεγονός σε ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η τριήμερη εκεχειρία, που αποτελεί την τρίτη κατά σειρά απόπειρα μέσα σε μία εβδομάδα, παραμένει το μοναδικό ενεργό κανάλι επικοινωνίας, με την ανταλλαγή αιχμαλώτων να αποτελεί το κρίσιμο τεστ αξιοπιστίας για τις επόμενες 48 ώρες.