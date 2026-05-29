Επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους σε κοινωφελή υπηρεσία σε τομέα περιφέρειας της Ουκρανίας υπό τον έλεγχο της Ρωσίας, της Ντονέτσκ, χθες Πέμπτη, ανέφερε ο εγκατεστημένος από το Κρεμλίνο επικεφαλής των τοπικών αρχών.

Ο Ντένις Πουσίλιν διευκρίνισε μέσω Telegram πως οι εργαζόμενοι, μέλη συνεργείου επισκευής του συστήματος ύδρευσης, χτυπήθηκαν ενώ βρίσκονταν μέσα σε όχημα στην Βουγλεχίρσκ, βόρεια από την ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας. Τέταρτος εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Πουσίλιν, άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επιδρομή σε άλλο τομέα της περιοχής υπό ρωσικό έλεγχο.

Η Μόσχα αξιώνει το Κίεβο να διατάξει τις δυνάμεις του να αποχωρήσουν από τα τμήματα του Ντονέτσκ που κρατούν και λέει πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί ωσότου καταληφθεί όλο το Ντονμπάς (οι περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ). Η ουκρανική πλευρά απορρίπτει τη ρωσική επίθεση.

Ο Ντένις Πουσίλιν δήλωνε τον Μάρτιο ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν τον έλεγχο περίπου του 17% της περιφέρειας.

Τα ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν με αργό ρυθμό στο Ντονέτσκ. Ωστόσο ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλοι αξιωματούχοι διαβεβαιώνουν πως οι δυνάμεις του Κιέβου ανακτούν εδάφη τελευταία και βρίσκονται στην καλύτερη θέση εδώ και μήνες κατά μήκους του αχανούς μετώπου, συνολικού μήκους 1.200 χιλιομέτρων.

Από την πλευρά του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφεραν χθες πως μονάδες κυρίευσαν το χωριό Νοβοβασιλίφκα, στην περιφέρεια Χάρκοβο (βορειοανατολικά), όπου λέει πως θέλει να δημιουργηθεί «ουδέτερη» ζώνη.

Στα σύνορα με την Ουκρανία, ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης στη Μπριάνσκ ανέφερε μέσω Telegram ότι ουκρανική επιδρομή με drones εναντίον χωριού στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο.

Ενώ στην κεντρική περιφέρεια Βολγκαγκράντ, ο επικεφαλής των τοπικών αρχών Αντρέι Μπατσάροφ ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρούσε για να απωθήσει «μαζική» επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων. Πολυκατοικία χτυπήθηκε και μπήκαν στο στόχαστρο ενεργειακές και πολιτικές υποδομές, αλλά χωρίς να αναφερθούν θύματα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη.

Στη Βολγκαγκράντ βρίσκεται μεγάλο διυλιστήριο της Lukoil.

Στην Ουκρανία, χτυπήθηκε τομέας του λιμανιού στην Ιζμαήλ, στη νοτιοδυτική περιφέρεια της Οδησσού, ενώ επλήγησαν γραμμές του δικτύου ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να κοπεί το ρεύμα σε πέντε χωριά, ανέφεραν οι τοπικές αρχές, χωρίς να κάνουν λόγο για θύματα μέχρι στιγμής.

Στην Ιζμαήλ, κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία, βρίσκεται το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στον ποταμό Δούναβη. Η πόλη γίνεται συχνά στόχος ρωσικών επιδρομών.