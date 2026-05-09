Η Μάντσεστερ Σίτι καθάρισε με 3-0 τη Μπρέντφορντ και παρέμεινε ζωντανή στη μάχη του τίτλου, καθώς είναι στο -2 από την Άρσεναλ και απομένουν τρεις αγωνιστικές για το τέλος της Premier League.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα πήρε τον έλεγχο και πίεσε για το γκολ, χωρίς όμως να καταφέρει να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο, αν και είχε τις ευκαιρίες για να το κάνει.

Το 1-0, τελικά, έγινε στο 60′ με πολύ ωραίο σουτ του Ντοκού από πλάγια θέση και στο 75′ ήρθε και το 2-0 με το τακουνάκι του Χάαλαντ από τη μικρή περιοχή, καθώς η άμυνα δεν κατάφερε να απομακρύνει τη μπάλα μετά το γύρισμα του Σεμένιο από δεξιά.

Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 92′ με το δυνατό σουτ του Μαρμούς, με τη Μάντσεστερ Σίτι να έχει 74 βαθμούς και να είναι στο -2 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.