Η ΑΕΚ θέλει την Κυριακή (10/5) τη νίκη επί του Παναθηναϊκού που θα τη φέρει αγκαλιά με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και 10.000 οπαδοί της βρέθηκαν στην Allwyn Arena για την προπόνηση και αποθέωσαν τους πάντες.

Οι φίλοι της Ένωσης έχουν μετατρέψει σε… ρουτίνα πλέον το να πηγαίνουν κατά χιλιάδες στην τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν τον κάθε αγώνα στα play off της Stoiximan Super League και το ίδιο έγινε και τώρα, ενόψει της αναμέτρησης με τους «πράσινους».

Οι «κιτρινόμαυροι» θα στεφθούν πρωταθλητές την Κυριακή (10/5) αν νικήσουν τον Παναθηναϊκό και έρθει ισόπαλο το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, ακόμη κι αν υπάρξει νικητής στο Καραϊσκάκη όμως, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα είναι μια ανάσα πριν την κατάκτηση του τίτλου αν πάρει το τρίποντο στο δικό της παιχνίδι.

Έτσι, οι οπαδοί έδωσαν ξανά δυναμικό παρών στην Allwyn Arena για την τελευταία προπόνηση, αποθέωσαν τον Νίκολιτς και τους παίκτες του και ζήτησαν τη νίκη και την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ φώναξαν συνθήματα και για την ομάδα μπάσκετ που το βράδυ του Σαββάτου (9/5) θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας στον τελικό του Basketball Champions League, στην Ισπανία.