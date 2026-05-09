Έπειτα από έξι συνεχόμενες ήττες η Τσέλσι πήρε βαθμό με το εκτός έδρας 1-1 κόντρα στη Λίβερπουλ, για την 36η αγωνιστική της Premier League, έχοντας και τη… βοήθεια των δοκαριών.

Οι «κόκκινοι» με νίκη θα εξασφάλιζαν και μαθηματικά την έξοδο στο Champions League και μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, ανοίγοντας το σκορ στο 6ο λεπτό με τρομερό σουτ του Γκράβενμπερχ. Στο 11′, μάλιστα, η ομάδα του Άρνε Σλοτ είχε μεγάλη ευκαιρία και για το 2-0 αλλά ο Φαν Ντάικ έστειλε τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Οι «μπλε» άρχισαν να ανεβαίνουν μετά το πρώτο 20λεπτο, είχαν ευκαιρία στο 28′ με το διαγώνιο σουτ του Κουκουρέγια που απέκρουσε ο Μαμαρντασβίλι και έκαναν το 1-1 στο 35′, όταν ο Έντσο Φερνάντες εκτέλεσε φάουλ και η μπάλα πέρασε από όλους και πήγε στο δοκάρι και από εκεί στα δίχτυα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ακυρώθηκε από ένα γκολ για κάθε ομάδα, στο 49′ αυτό του Πάλμερ για τους φιλοξενούμενους και στη συνέχεια αυτό του Τζόουνς για τους γηπεδούχους, οι οποίοι άγγιξαν το 2-1 τόσο στο 71′ με τον Σομποσλάι και στο 81′ με τον Φαν Ντάικ, η μπάλα όμως και στις δύο περιπτώσεις πήγε στο δοκάρι.

Όπως και να έχει, με το τελικό 1-1 η Λίβερπουλ είναι ακόμη πιο κοντά στην εξασφάλιση ενός εισιτηρίου για το Champions League ενώ η Τσέλσι έβαλε τέλος στο σερί έξι ηττών.