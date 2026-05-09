Ο Κέντρικ Ναν μετράει 102 συνεχόμενα αγωνιστικά λεπτά χωρίς κερδισμένο φάουλ κόντρα στη Βαλένθια στα play off της Euroleague, με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να είναι έξαλλοι με τους διαιτητές.

Ο Εργκίν Αταμάν τα έβαλε με τη διαιτησία μετά την ήττα το βράδυ της Παρασκευής (8/5), όταν οι Ισπανοί έκαναν το 2-2. Όλοι στο Telecom Center Athens ήταν οργισμένοι με τους διαιτητές, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε story στο Instagram με τη φάση που ο Μοντέρο πάτησε τρεις φορές εκτός γραμμής και τώρα πήρε θέση και ο Δημήτρης Κοντός.

Συγκεκριμένα, ο General Manager της πράσινης ΚΑΕ ανέβασε στα social media μια φωτογραφία που δείχνει τον Μπράνκου Μπαντιό να μαρκάρει τον Ναν και έγραψε: «Ο Κέντρικ Ναν δεν έχει κερδίσει φάουλ στα τελευταία 102 αγωνιστική λεπτά».

Ο Αμερικανός γκαρντ, για την ακρίβεια, κέρδισε για τελευταία φορά φάουλ στο 23ο λεπτό του δεύτερου αγώνα της σειράς με τη Βαλένθια και από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τους διαιτητές, σε… 2,5 αγώνες οι αντίπαλοί του δεν τον έχουν μαρκάρει ούτε μία φορά αντικανονικά.

Συνολικά στα τέσσερα παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι τώρα με τους Ισπανούς, ο Ναν έχει κερδίσει μόνο πέντε φάουλ και έχει 3/5 βολές.