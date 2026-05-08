Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε ξανά από τη Βαλένθια και ο Εργκίν Αταμάν, στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι, στάθηκε στις δηλώσεις του τεχνικού της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ.

Παράλληλα, τόνισε πως η ομάδα του έχει όλες τις δυνατότητες για την πρόκριση, αρκεί όλα να είναι δίκαια στην Ισπανία

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην συνέντευξη Τυπου:

«Θα αρχίσω με άλλα πράγματα. Ο προπονητής της Βαλένθια έκανε συνέντευξη Τύπου και δημιούργησε ένα σενάριο ότι αντέδρασε έτσι στο τρίτο παιχνίδι, επειδή στα πρώτα δύο εγώ πήρα τεχνικές ποινές προσπαθώντας να αλλάξω τη ροή του παιχνιδιού. Υπονόησε δηλαδή ότι λόγω των τεχνικών ποινών μου μας βοήθησαν οι διαιτητές.

Έχω μιλήσει πολλές φορές για τη διαιτησία και έχω πληρώσει πρόστιμα, σχεδόν 35.000 ευρώ. Κατά πάσα πιθανότητα θα ξανασυμβεί αυτό. Ποια τιμωρία υπήρξε για τον κόουτς Μαρτίνεθ που υπονόησε ότι μας βοήθησαν οι διαιτητές να κερδίσουμε δύο παιχνίδια; Καμία. Είπα και στο ημίχρονο ότι σήμερα είδα πολύ περίεργα πράγματα, που δεν έχω ξαναδεί σε 25 χρόνια καριέρας.

Ξέρω ποια λάθη έγιναν από τεχνικής άποψης. Η σειρά είναι 2-2, κερδίσαμε εκεί δύο φορές, απ’ ότι φαίνεται με τη διαιτησία μαζί μας, κερδίσανε εδώ δύο φορές, η διαιτησία ήταν τέλεια, δεν θα πω τίποτα. Δεχθήκαμε τεχνική ποινή επειδή ένας άνθρωπος ήταν όρθιος στον πάγκο, το ίδιο βέβαια συνέβαινε και από την άλλη πλευρά αλλά δεν υπήρξε κάποια ποινή.

Σίγουρα θα είμαστε συγκεντρωμένοι στον στόχο μας, έχουμε κερδίσει σε Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Βαλένθια. Πρέπει όμως όλα να είναι δίκαια, αν είναι θα κερδίσουμε. Αν είναι όπως σήμερα, δεν θα τα καταφέρουμε. Δεν ξέρουμε ποιοι διαιτητές θα είναι εκεί για να κάνουν το παιχνίδι.

Και τα τέσσερα παιχνίδια ήταν πάρα πολύ κλειστά, οι ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά. Στη Βαλένθια βάλαμε τα τελευταία σουτ, εδώ τα χάσαμε. Θα παλέψουμε, αρκεί τα πράγματα να είναι σωστά και δίκαια. Αν είναι όλα δίκαια και η Βαλένθια μας κερδίσει πάλι, θα κατεβάσουμε το κεφάλι και δεν θα είμαστε στο Final Four».