Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για δεύτερη φορά από την Βαλένθια στο ΟΑΚΑ με 89-86 για τα play off της Euroleague η σειρά πήγε στο 2-2 και θα παλέψει για την πρόκρισή στο Final Four της Αθήνας στην Ισπανία σε πέμπτο παιχνίδι.

Οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τον γρήγορο ρυθμό της Ισπανικής ομάδας σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα με την Βαλένθια να έχει τον Μοντέρο σε μεγάλη βραδιά με 29 πόντους.

Πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό, ήταν ο Όσμαν, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 26 πόντους, ενώ πήρε σημαντικές βοήθειες από Ναν που πέτυχε 19 ποντους.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Βαλένθια να είναι σταθερά μπροστά στο σκορ και να κλείνει την πρώτη περίοδο με 26-15 υπέρ της.

Στη δεύτερη περίοδο ο Παναθηναϊκός δεν έβρισκε ρυθμό, ενώ έχανε τα αμυντικά ριμπάουντ και παρότι έφτασε κοντά στο σκορ ο Μοντέρο με απίστευτο τρίποντο έκανε το 32-43, για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με 37-44.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι «πράσινοι» βελτίωσαν την άμυνά τους, χωρίς όμως να βρίσκουν τις λύσεις στις επιθέσεις τους. Έτσι ο Μοντέρο με καλάθι από κοντά έκανε το 56-60 στη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τελευταία περίοδο ο Ναν συνέχισε να είναι ο πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού, αλλά ο Μοντέρο ήταν ο αντίστοιχος πρωταγωνιστής της Βαλένθια για να φτάσουν οι Ισπανοί στο τελικό 89-86.

Η πρόκριση στο Final Four για τις δύο ομάδες θα κριθεί στο πέμπτο παιχνίδι στην έδρα της Βαλένθια την προσεχή Τετάρτη 13 Μαϊου (22:00).

Τα δεκάλεπτα: 15-26, 37-44, 56-60, 86-89

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Σορτς 3, Όσμαν 26, Χέιζ-Ντέιβις 12, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 4, Ναν 19, Λεσόρ 8, Φαρίντ, Τολιόπουλος 7, Ερνανγκόμεθ 7, Μήτογλου.

ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Μπαντιό 6, Τέιλορ 11, Ρίβερς 7, Πραντίγια 10, Ντε Λαρέα 1, Κι 12, Μοντέρο 29, Μουρ 2, Σακό 2, Τόμπσον 8, Κοστέλο 1.