Ο Παναθηναϊκός έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία του 4ου αγώνα με τη Βαλένθια στα play off της Euroleague και η σύζυγος του Ματίας Λεσόρ, Τρέισι, έκανε λόγο για ντροπιαστική βραδιά για το μπάσκετ.

Οι «πράσινοι» είχαν νεύρα και μετά το τρίτο παιχνίδι, όπου οι Ισπανοί μείωσαν σε 2-1, μετά το τέταρτο όμως και το 2-2 είναι έξαλλοι και αυτό φαίνεται και από την ανάρτηση της συζύγου του Γάλλου σέντερ, η οποία έγραψε τα εξής…

«Οποιοσδήποτε θα μπορούσε να είναι διαιτητής, και είμαι σίγουρος ότι θα ήταν καλύτεροι από αυτούς που ήταν σε όλη τη σειρά…

Ευτυχώς, όλος ο κόσμος είδε τον αγώνα του Παναθηναϊκού και είδε για άλλη μια βραδιά πόσο καλά οργανωμένοι ήταν οι διαιτητές για να δώσουν το παιχνίδι στη Βαλένθια! Έλεος! Από πότε έχουν αλλάξει οι κανόνες στο μπάσκετ;

Παιδιά, ξέρατε ότι το μπάσκετ παίζεται πλέον όχι μόνο με τα πόδια, αλλά και έξω από τις 4 γραμμές του γηπέδου; Υπό έναν όρο όμως, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτοί οι κανόνες ισχύουν μόνο για τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού.

Συγχαρητήρια Euroleague, τώρα μπορείτε να μοιραστείτε ως «magic moment» το πάτημα του Μοντέρο εκτός γραμμής, το παίξιμο του Μπαντιό με τα πόδια, το φάουλ στο τρίποντο του Ναν που οι διαιτητές δεν σφύριξαν κλπ… Υπάρχει τόσο πολύ περιεχόμενο!

Τι ντροπιαστική βραδιά για το μπάσκετ»!