Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλει να δώσει το παρών στην αναμέτρηση με την Βαλένθια στην Ισπανία στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς για τα play off της Euroleague.

Αυτό ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο «ισχυρός» άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ.

Αναλυτικά το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Ελπίζω ότι η Βαλένθια θα κάνει αίτημα για να έχω την δυνατότητα να δω το Game 5 που θα καθορίσει ποια θα είναι η τέταρτη ομάδα που προκριθεί στο Final 4 στην Αθήνα.

Θέλω να ελπίζω ότι η διοίκηση της Euroleague θα το αποδεχθεί. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στο μπάσκετ θα συμφωνήσουν ομόφωνα».

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει τιμωρηθεί από την Euroleague με απαγόρευση πρόσβασης στα γήπεδα που παίζει ο Παναθηναϊκός για τρεις αγώνες.