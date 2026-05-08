Πριν την λήξη του αγώνα με την Βαλένθια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε story στα social media με την φάση που ο Μοντέρο φαίνεται να πατά στη γραμμή του άουτ πριν σκοράρει για το 86-77.

Λίγο αργότερα και μετά το τέλος του αγώνα και την ήττα της ομάδας του ο πρόεδρος της ΚΑΕ με νέα ανάρτηση έστειλε το μήνυμα ενόψει του πέμπτου αγώνα των δύο ομάδων στην Ισπανία.

«Το μήνυμα ελήφθη. Ώρα αναμέτρησης για όλους μας. Ώρα για όποιον πιστεύει πως είναι ο καλύτερος να εμφανιστεί και να το αποδείξει… ανεξάρτητα από τις συνθήκες», ανέφερε χαρακτηριστικά.