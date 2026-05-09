Το ζήτημα της ποιότητας ζωής και της οικονομικής πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά έθεσε το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, σχολιάζοντας όσα είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη.



Από το Γραφείο Τύπου του κόμματος υπογραμμίζεται ότι η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό δεν συμβαδίζει με το κυβερνητικό αφήγημα, καθώς οι διεθνείς εταίροι εστιάζουν στις χαμηλές επιδόσεις της Ελλάδας.

Στην ανακοίνωσή της, η Χαριλάου Τρικούπη μεταφέρει το κλίμα που, όπως υποστηρίζει, επικρατεί εκτός συνόρων: «Δυστυχώς, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να επισημάνουμε στον κ. Πρωθυπουργό ότι οι Ευρωπαίοι όντως μένουν άναυδοι με τα αρνητικά επιτεύγματα της κυβέρνησης και αναρωτιούνται: Πώς τα καταφέρατε και κάνατε τους Έλληνες πολίτες ουραγούς στην αγοραστική δύναμη; Πώς τα καταφέρατε και η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και τα ενοίκια σπάνε το ένα ευρωπαϊκό ρεκόρ μετά το άλλο;».

Η κριτική για τα θεσμικά ολισθήματα και τα funds

Το ΠΑΣΟΚ απαντά και στην τακτική της κυβέρνησης να ταυτίζει τη στάση του κόμματος με εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι στην πραγματικότητα υιοθετεί πρακτικές που ο ίδιος κάποτε κατήγγειλε. Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για μια πορεία που πλήττει το κύρος της χώρας και την καθημερινότητα των πολιτών.

Στρέφοντας τα βέλη της προσωπικά στον Πρωθυπουργό, η ανακοίνωση αναφέρει: «Τα έχετε μπερδέψει, κ. Πρωθυπουργέ. Αποδειχτήκατε άριστος ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου σας στη χειραγώγηση των θεσμών, στις επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές, στις συνταγματικές ακροβασίες, στο χάιδεμα των funds και στην αδυναμία να εγγυηθείτε στους πολίτες μια ασφαλή καθημερινή ζωή με αξιοπρέπεια».

«Βαρίδι για την πρόοδο» και το τέλος των δικαιολογιών

Η Χαριλάου Τρικούπη απορρίπτει τις αναφορές περί χρόνιων προβλημάτων, θεωρώντας ότι η παρούσα διακυβέρνηση αποτελεί πλέον το βασικό εμπόδιο για την εξέλιξη της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ καλεί τον κ. Μητσοτάκη να σταματήσει να αναζητά άλλοθι στις δικές του αστοχίες.

«Ας μην αναζητά σωσίβια στην αποτυχία του επικαλούμενος «χρόνιες παθογένειες» και «βαρίδια»», σημειώνεται στην ανακοίνωση, ενώ το Γραφείο Τύπου συμπληρώνει με νόημα: «Βαρίδι για την πρόοδο της χώρας και τη δημιουργία μιας ισχυρής Ελλάδας με κοινωνική δικαιοσύνη είναι ο ίδιος και η κυβέρνηση του. Γι’ αυτό και αποζητάτε το σκιάχτρο του. Φιλί της ζωής, όμως, δεν υπάρχει στην περίπτωση σας».

Με αυτή τη σκληρή γλώσσα, το κόμμα ξεκαθαρίζει ότι η κοινωνική δικαιοσύνη και η πραγματική ανάπτυξη δεν μπορούν να επιτευχθούν υπό το παρόν πολιτικό πλαίσιο, αμφισβητώντας τη δυνατότητα της κυβέρνησης να δώσει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα.