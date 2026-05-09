Τελευταίο σταθμό πριν από το 16ο συνέδριο χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το προσυνέδριο της ΝΔ στην Θεσσαλονίκη.

«Σήμερα η Θεσσαλονίκη γίνεται η αφετηρία της νέας μας προσπάθειας για την ισχυρή Ελλάδα του 2030. Και επίσης δεν γίνεται τυχαία την 9η Μαΐου που είναι η Ημέρα της Ευρώπης και συμβολίζει ότι η παράταξη που ίδρυσε ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής είναι στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην ήπειρό μας. Για την κοινή μας άμυνα, την στρατηγική αυτονομία για μια ενιαία μεταναστευτική πολιτική με πυξίδα τις ελληνικές θέσεις».

«Εδώ στον Βορρά περίσσευαν τα λόγια και οι ανέξοδες υποσχέσεις – θα μιλήσω με πράξεις και χειροπιαστά αποτελέσματα που αναβαθμίζουν τον ρόλο της Άμυνας, της διπλωματίας και της ενεργειακής πολιτικής σε μία συγκυρία γεμάτη αβεβαιότητες», ανέφερε ο πρωθυπουργός, κατά την έναρξη της ομιλίας του.

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης εστίασε στην ανάπτυξη της ισχυρής εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας με τις ελληνικές εταιρείες να αναλαμβάνουν το 25% κάθε έργου, ενώ τόνισε ότι ήδη υπάρχει ενδιαφέρον για το antidrone ελληνικής κατασκευής σύστημα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ.

Αναφορικά με το προσωπικό των ΕΔ είπε ότι με τα μέτρα που έχουν ληφθεί δείχνεται έμπρακτα η διάθεση της κυβέρνησης να σταθεί δίπλα τους και να τους στηρίξει στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για τις αξιώσεις της Τουρκίας, δίχως να την κατονομάσει, λέγοντας πως «ήρεμα νερά σημαίνουν ελεύθερα νερά όπου κυριαρχεί το Διεθνές Δίκαιο και νερά που θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά, στα χρώματα της σημαίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Με αυτή την πολιτική η Ελλάδα μεγαλώνει».

«Ο φράχτης στον Έβρο είναι σύμβολο κυριαρχίας»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον φράχτη στον Έβρο λέγοντας πως είναι σύμβολο κυριαρχίας και προστασίας των συνόρων. «Σε ποιους να απολογηθούμε, στους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ήθελαν να κοπεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση;» είπε ο πρωθυπουργός.

«Η Ελλάδα ποτέ ξανά με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι».

Στο πρώτο μέρος του προσυνεδρίου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου.

O κ. Μητσοτάκης, έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στον Κάθετο Διάδρομο, που -όπως είπε- καθιστά την Ελλάδα πάροχο ενεργειακής ασφάλειας.

«Όπως είναι και εξαιρετικά σημαντικό ότι μετά την εποχή το Κωνσταντίνου Καραμανλή θα γίνουν και πάλι έρευνες για υδρογονάνθρακες» είπε ο πρωθυπουργός. Και συνέχισε: «Δεν είναι μόνο κατακτήσεις όλα αυτά της οικονομικής μας διπλωματίας αλλά έχουν και άλλες προεκτάσεις. Σε όσους μας ασκούν κριτική να πω ότι η χώρα σήμερα εξάγει το 20% των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια. Αυξήσαμε τις ΑΠΕ. Είμαστε πρωταγωνιστές στην Ευρώπη και αυτές είναι που μας επιτρέπουν να μειώνουμε τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αυτές οι σφραγίδες αξιοπιστίας και δυναμισμού στο εθνικό μας διαβατήριο δεν έγιναν εύκολα αλλά μετά από σκληρή δουλειά. Μας αντιμετώπιζαν σαν ένα μεγάλο ερωτηματικό και τώρα μας βλέπουν σαν ένα μεγάλο θαυμαστικό».

«Μειώνουμε με ταχύ ρυθμό το δημόσιο χρέος»

Για την οικονομία, ο πρωθυπουργός αναρωτήθηκε: «Πώς θα επένδυαν κολοσσοί, πως θα ερχόντουσαν για διακοπές αν δεν έβλεπαν μια οικονομική σταθερότητα και πρωτοφανή αντοχή;

Το κράτος δανείζεται με το χαμηλότερο κόστος. Όταν εμείς μεγαλώναμε ακούγαμε τους πολιτικούς να μιλούν για το δημόσιο χρέος, γι αυτό το άγος. Σήμερα εκπληρώνουμε ένα διαγενεακό συμβόλαιο. Το δημόσιο χρέος στην πατρίδα μας μειώνεται με τον μεγαλύτερο ρυθμό από κάθε άλλη οικονομία.

Από την φάση της επαιτείας περάσαμε στην φάση των πλεονασμάτων. Αυτό μας επέτρεψε να επιστρέψουμε στην κοινωνία 800 εκατομμύρια», κατέληξε.

«Θα κόψουμε πολλές κορδέλες τους επόμενους μήνες. Μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα έχει παραδοθεί η επέκταση του Μετρό στην Καλαμαριά» είπε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα νέα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί»

Και συνέχισε, μιλώντας για τον ρόλο της χώρας στην ευρωπαϊκή αμυντική προσπάθεια: «Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην προσπάθεια για την κοινή άμυνα και η πρώτη που βρέθηκε κοντά στην Κύπρο. Σε λίγες ώρες στείλαμε 2 φρεγάτες και 4 αεροσκάφη. Και δείξαμε σε όλους τους εταίρους μας ότι υπάρχει το άρθρο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Η Ελλάδα κάλεσε το 2020 στα σύνορα στον Έβρο την ηγεσία της ΕΕ και κάποιοι μας κοίταζαν στραβά.

Απέναντι στις κατακτήσεις και το σχέδιό μας για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, βλέπουμε μια αμήχανη αντιπολίτευση. Και ίσως το αμήχανη να είναι επιεικές. Το ΠΑΣΟΚ πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του “όχι σε όλα” και του “ναι στο τίποτα”. Όχι στους επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών παρότι είχαμε συμφωνήσει, όχι στην συνταγματική αναθεώρηση και ναι στην λάσπη και την τοξικότητα. Ποντάρουν στην σκανδαλολογία και την συκοφαντία.

Όσο εμείς χτίζουμε αυτοί γκρεμίζουν και όσο ενώνουμε αυτοί διχάζουν και δηλητηριάζουν. Θα γίνουν πιο τοξικοί όσο πλησιάζουμε στις κάλπες. Η γαλανόλευκη δεν κυμάτισε ποτέ ψηλότερα όσο σήμερα. Ναι δεν έγιναν όλα τέλεια και έχω ζητήσει συγνώμη για αστοχίες. Υπάρχουν δυσκολίες που βιώνουν οι πολίτες αλλά εμείς δεν είμαστε σχολιαστές προβλημάτων είμαστε εδώ για να τα λύνουμε.

Πρέπει να θυμίζουμε και από πού ξεκινήσαμε. Η Ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται, αλλά τιμωρεί όποιους την ξεχνούν. Εμείς δεν ξεχνούμε όπως δεν πρέπει να ξεχνά κανείς την κρίση και πρέπει να θυμούνται όταν οι αρχιτέκτονες της χρεοκοπίας ζητούν να τους εμπιστευτούν ξανά».