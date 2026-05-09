Με κεντρικό θέμα την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια τα βασικά «χαρτοφυλάκια» που αποτελούν βαριά χαρτιά για την κυβέρνηση θα διεξαχθεί σήμερα το τελευταίο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη με τις εργασίες να ξεκινούν στις 12 το μεσημέρι στο περίπτερο 10 της ΔΕΘ, ανοίγοντας το δρόμο για το γαλάζιο συνέδριο που θα διεξαχθεί 15-17 Μαΐου στην Αθήνα.

Με τη ΝΔ να στοχεύει στη Βόρεια Ελλάδα για να πετύχει την επανασύνδεση με την τοπική κοινωνία, την συσπείρωση της παραδοσιακής δεξιάς βάσης και την αναχαίτιση των διαρροών προς τα κόμματα που κινούνται πιο δεξιά οι ομιλίες των υπουργών Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, Άμυνας, Νίκου Δένδια- ο οποίος απουσίαζε από την κοινοβουλευτική ομάδα ευρισκόμενος στην Πορτογαλία- Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου εν μέσω μάλιστα διεθνών αναταραχών στόχο έχουν να αναδείξουν την αναβαθμισμένη θέση της χώρας μας διεθνώς διπλωματικά, αμυντικά και οικονομικά- ενεργειακά.

Με τη «χορογραφία» του προσυνεδρίου να αλλάζει, αφού δεν θα δούμε σήμερα συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα, τις εθνικές επιτυχίες και τις επιδιώξεις για το επόμενο διάστημα αλλά και απευθυνόμενος στο εκλογικό ακροατήριο να κάνει την αντίστιξη με την αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι η παράταξη της ΝΔ είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας και προόδου, γεγονός που αποδεικνύεται στην πράξη, με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ειδική αναφορά θα κάνει στον πατριωτισμό της ευθύνης, ενώ θα καλέσει άπαντες σε συστράτευση προκειμένου να πειστούν οι πολίτες ότι η επικράτηση της ΝΔ στις εκλογές του 2027 αποτελεί μονόδρομο αλλά και εχέγγυο σταθερότητας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.

Απευθυνόμενος στο εσωτερικό ακροατήριο και λίγες μόνο ώρες μετά τη φράση του «να ιδρώσουμε όλοι τη φανέλα» θα ζητήσει από όλους να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή με απαντήσεις σαφείς απέναντι σε αντιδημοφιλείς ατζέντες αλλά και θέτοντας τα εκλογικά διλήμματα σε μια περίοδο που αναζωπυρώνονται τα εκλογικά σενάρια για κάλπη τον Οκτώβριο μετά τη ΔΕΘ.

Ο κυβερνητικός άλλωστε στόχος παραμένει η αυτοδυναμία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιμένει ότι πρέπει να είναι πιο καθαρά τα κανάλια επικοινωνίας με τους πολίτες και να μην βραχυκυκλώνει το μήνυμα της αποτελεσματικότητας του κυβερνητικού έργου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και αστοχίες υπάρχουν και βελτιώσεις επιδιώκονται προκειμένου τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ΝΔ με την αντιπολίτευση να είναι σαφή και «καθαρά» στους πολίτες.