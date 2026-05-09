Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, υπόθεση ληστείας σε βάρος 49χρονου Ρουμάνου στο Ρέθυμνο και συνελήφθησαν 2 Γεωργιανοί και 2 Ελληνίδες κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της ληστείας και παραβάσεων νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Ειδικότερα, μεταμεσονύκτιες ώρες χθες, μέσα στο σπίτι του 49χρονου σε περιοχή του Ρεθύμνου, τέσσερα άτομα, δύο γυναίκες και δύο άνδρες, του προκάλεσαν σωματικές βλάβες και του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, συσκευή κινητού τηλεφώνου και ένα ηλεκτρικό δίκυκλο.

Από την αξιοποίηση πληροφοριών της ανωτέρω Υπηρεσίας, ταυτοποιήθηκαν ένας 45χρονος, ένας 49χρονος, μία 38χρονη και μία 22χρονη, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες το απόγευμα.

Σε έρευνες που έγιναν στα σπίτια τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 ναρκωτικά δισκία καθώς και η αφαιρεθείσα συσκευή κινητού τηλεφώνου.