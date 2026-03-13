Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν την Παρασκευή 13 Μαρτίου στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη φιλοκυβερνητική διαδήλωση στο πλαίσιο της γιορτής της τελευταίας Παρασκευής του Ραμαζανιού (Quds Day), σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Το «Nournews» μετέδωσε ότι αναφέρθηκε αεροπορική επιδρομή στην περιοχή Τζαβαντίγιεχ στη νοτιοανατολική Τεχεράνη και ότι συνεργεία διάσωσης σπεύδουν στο σημείο.

Μετά τις εκρήξεις υψώθηκε πυκνός γκρίζος καπνός πάνω από την περιοχή, ενώ διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «θάνατος στο Ισραήλ» και «θάνατος στις ΗΠΑ».

Λίγο νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε καλέσει τον πληθυσμό να εκκενώσει δύο περιοχές στο κέντρο της Τεχεράνης προβλέποντας πλήγματα σε «στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος εντός των προσεχών ωρών», όπως μεταδίδει το Al Jazeera.

Παρά τις συνεχιζόμενες αεροπορικές επιδρομές, χιλιάδες Ιρανοί υποστηρικτές της κυβέρνησης παρέμειναν στους δρόμους της Τεχεράνης για να συμμετάσχουν στις αντιισραηλινές διαδηλώσεις.

Σημειώνεται ότι το Ιράν τιμά σήμερα την Ημέρα αλ Κοντς κατά την οποία διοργανώνονται ετησίως διαδηλώσεις σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους και εναντίον του Ισραήλ.

Η Ημέρα αλ Κοντς (σ.σ. Αλ Κοντς ή Αλ Κουντς) ονομάζεται η Ιερουσαλήμ στα αραβικά) θεσπίστηκε από τον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Ρουχολάχ Χομεϊνί, το 1979 και τιμάται έκτοτε ετησίως παραδοσιακά την τελευταία Παρασκευή του ιερού μήνα του Ραμαζανιού.

