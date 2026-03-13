Το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό για τους ημιτελικούς της Volley League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (13/3).

Τα play off Β φάσης του πρωταθλήματος αρχίζουν με το ντέρμπι των αιωνίων στο κλειστό του Μετς, το οποίο θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

15:30 Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026

19:30 Novasports 2HD Μαγδεβούργο – Ντάρμσταντ Bundesliga 2

21:00 Novasports 4HD Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μέλσουνγκεν – Γκούμερσμπαχ DAIKIN Bundesliga

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Volley League Ανδρών

21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Καντσία – Αλ Αχλί Roshn Saudi League

21:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports Start Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports 6HD Μιράντες – Κάντιθ Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Πάρμα Serie A

22:00 Novasports 1HD Αλαβές – Βιγιαρεάλ La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρέξαμ – Σουόνσι Sky Bet EFL Championship