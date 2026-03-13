Την εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης για τη δημιουργία δύο δομών προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, όπου θα γίνεται η πρώτη καταγραφή των αφιχθέντων πριν από τη μεταφορά τους στην ηπειρωτική χώρα, ξεκινά το υπουργείο Μετανάστευσης.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr για την Κρήτη

Οι δομές που θα είναι δύο θα βρίσκονται στα Χανιά στο Ηράκλειο αντίστοιχα και θα λειτουργούν υπό την αιγίδα του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Όπως είναι ήδη γνωστό, σε ό,τι αφορά στα Χανιά, η δομή θα στεγαστεί στο εκθεσιακό κέντρο Αγυιάς, χώρος ο οποίος ήδη χρησιμοποιείται για την προσωρινή παραμονή των μεταναστών και ο οποίος ανήκει στην Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης. Εν αναμονή της υπογραφής της σύμβασης μεταξύ της ΠΑΝΕΤΑΙΚ και του υπουργείου, τις προηγούμενες ημέρες κλιμάκιο του υπουργείου επισκέφθηκε τον χώρο για να ξεκινήσουν οι εργασίες κατάλληλης διαμόρφωσης.

Σε ό,τι αφορά στο Ηράκλειο, το υπουργείο Μετανάστευσης φαίνεται ότι ήδη έχει επιλέξει έναν από τους ιδιωτικούς χώρους που είχαν προσφερθεί και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης με τον ιδιοκτήτη, ενώ μέχρι τώρα δεν έχει γίνει γνωστό πού είναι ο συγκεκριμένος χώρος.

Οι δύο Κινητές Μονάδες Καταγραφής και Συντονισμού Μετακινήσεων

Στο μεταξύ, στις 9/3 υπεγράφη από τον Ιωάννη Φραγκούλη, Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του υπ. Μετανάστευσης, η απόφαση για την έναρξη λειτουργίας δύο Κινητών Μονάδων Καταγραφής και Συντονισμού Μετακινήσεων στο Ηράκλειο και στα Χανιά.

Με την απόφαση ορίζονται 71 υπάλληλοι οι οποίοι στελεχώνουν και τις δύο Μονάδες και συγκεκριμένα τα Κλιμάκια Ενημέρωσης και Διοικητικής Μέριμνας, ενώ η λειτουργία του Κλιμακίου Ταυτοποίησης και Εξακρίβωσης Ιθαγένειας στελεχώνεται από προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.

Επίσης, με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι «οι ανάγκες του Κλιμακίου Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της Μονάδας θα ικανοποιηθούν από προσωπικό του Κλιμακίου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του προγράμματος ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ».

Να σημειωθεί ότι οι δύο αυτές Μονάδες συστάθηκαν στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου με απόφαση του κ. Φραγκούλη. Όπως αναφέρεται στις αποφάσεις “έργο της Μονάδας είναι να υποβάλλει σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης όλους τους πολίτες τρίτων χωρών / ανιθαγενείς που εισέρχονται ή διαμένουν χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη Χώρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 παρ.1 εδ. α΄ του ν.4939/2022.

Η Μονάδα απαρτίζεται από (α) τον / την Επικεφαλής, (β) το Κλιμάκιο Ενημέρωσης, (γ) το Κλιμάκιο Διοικητικής Μέριμνας, (δ) το Κλιμάκιο Ταυτοποίησης και Εξακρίβωσης Ιθαγένειας, και (ε) το Κλιμάκιο Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. Το Κλιμάκιο Ταυτοποίησης και Εξακρίβωσης Ιθαγένειας στελεχώνεται από προσωπικό που διατίθεται από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.”

Ουσιαστικά, οι δύο αυτές Μονάδες σε Ηράκλειο και Χανιά που υπάγονται στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου, θα αναλάβουν και τη λειτουργία των δύο δομών προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.

Όλα δείχνουν ότι στόχος του υπουργείου είναι εντός των επόμενων δύο μηνών να έχει ξεκινήσει η λειτουργία των δυο αυτών δομών εν όψει και πιθανής αύξησης των μεταναστευτικών ροών.