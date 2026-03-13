Ελκυστικό βρίσκει τον ισλαμισμό σχεδόν ένας στους δύο νέους μουσουλμάνους στη Γερμανία, σύμφωνα με την έρευνα «Motra Monitor», η οποία πραγματοποιείται για λογαριασμό της Ομοσπονδιακής Εγκληματολογικής Αστυνομίας (BKA) και αφορά την παρακολούθηση του φαινομένου της ριζοσπαστικοποίησης.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το 45,1% των μουσουλμάνων κάτω των 40 ετών που ζουν στη Γερμανία έχουν τουλάχιστον λανθάνουσες ή ακόμη και εμφανείς ισλαμιστικές απόψεις, έλκονται από τον ισλαμισμό, προτιμούν τη Σαρία έναντι του γερμανικού συντάγματος και τρέφουν αντισημιτικές προκαταλήψεις. Συγκεκριμένα, «οι έκδηλες ισλαμιστικές συμπεριφορές» αφορούν, όπως φαίνεται στην έρευνα, το 11,5% των νέων μουσουλμάνων και οι «λανθάνουσες ισλαμιστικές τάσεις» το 33,6%. Η έρευνα αναδεικνύει ακόμη ότι η ριζοσπαστικοποίηση των νεαρών μουσουλμάνων αυξήθηκε δραματικά μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Βλέπουμε παντού ισλαμιστές να επεκτείνουν την αντισυνταγματική δομή εξουσίας τους, να αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να αμφισβητούν προκλητικά το κράτος δικαίου», δήλωσε στην BILD ο αντιπρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Αστυνομικών (DPolG) Μανουέλ Όστερμαν, αναφερόμενος στην έρευνα. Οι εξτρεμιστές, τόνισε, «εκμεταλλεύονται μια μοιραία πολιτική ορθότητα, την άγνοια και τα ταμπού γύρω από ορισμένα ζητήματα – με άλλα λόγια, τις αδυναμίες μας».

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, η ειδική σε θέματα ισλαμισμού, ομότιμη καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Εθνολογίας του Πανεπιστημίου Γκαίτε στη Φρανκφούρτη, Σουζάνε Σρέτερ, δήλωσε επίσης στην BILD «ότι ο προσανατολισμός στον ισλαμισμό σημαίνει ότι οι μουσουλμάνοι θεωρούν ορθές τις ισλαμιστικές ερμηνείες του Ισλάμ, έλκονται από ισλαμιστικές οργανώσεις προσκείμενες στον σαλαφισμό ή στη Μουσουλμανική Αδελφότητα, προτιμούν τον νόμο της Σαρία από το σύνταγμα και τρέφουν αντισημιτικές προκαταλήψεις».