Πριν από λίγο, μαζί με τον δικηγόρο του, εμφανίστηκε στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης ο νεαρός που φέρεται να είναι ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υποστήριξε ότι του είχαν στήσει ενέδρα ο 20χρονος και ακόμη 4 άτομα, ότι τον χτύπησαν και πάνω στην πάλη έπεσε απ’ αυτούς ένα μαχαίρι, το οποίο άρπαξε και στην προσπάθεια του να γλιτώσει τραυμάτισε θανάσιμα τον νεαρό οπαδό του ΠΑΟΚ.

Το άτομο που παραδόθηκε είναι ηλικίας 23 ετών, γνωστός οπαδός του Άρη, ενώ τα κίνητρα της συμπλοκής ακόμη διερευνώνται καθώς δεν έχει «κλειδώσει» για την ΕΛΑΣ ότι ήταν οπαδικά.

Τι ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του 20χρονου

Ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο στους αστυνομικούς τι έχει συμβεί, μιας και οι δύο φίλοι του που προσήχθησαν για να καταθέσουν στην ΕΛ.ΑΣ. μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει κάποιο ουσιαστικό στοιχείο.

Επίσης, επειδή το όνομα του 20χρονου περιλαμβανόταν και στη δικογραφία του ΤΔΕΕ Παύλου Μελά για τους «αυτόκλητους τιμωρούς παιδόφιλων», οι αστυνομικοί εξετάζουν και προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε, ο νεκρός φέρεται να είχε συμμετάσχει σε αρκετές από τις τουλάχιστον 10 ενέδρες που είχαν γίνει σε άτομα που μέσω social media έκλεισαν ραντεβού για να συνευρεθούν με ανήλικα κορίτσια στο άλσος Μετεώρων.

Να σημειωθεί ότι η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη, τόσο με αναζήτηση βίντεο όσο και με καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, αλλά και των δύο φίλων του 20χρονου που διακρίνονται σε βίντεο να τρέχουν λίγο μετά το μαχαίρωμα.

Τα βίντεο από την επίθεση

Η στιγμή της διαφυγής της παρέας του θύματος:

Διασώστες του ΕΚΑΒ επιχείρησαν επί τόπου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, με τον 20χρονο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Γύρω στις 00:30 μετά τα μεσάνυχτα, η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε ότι ο νεαρός είχε καταλήξει.

Σε βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ, φαίνεται ο νεαρός, αφού έχει δεχτεί θανάσιμη μαχαιριά στον πνεύμονα, να κάνει κάποια βήματα και στη συνέχεια να σωριάζεται στο έδαφος δίπλα στον κάδο. Οι στιγμές που καταγράφονται είναι ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά το μαχαίρωμα. Δύο φίλοι του νεαρού τρέχουν για να φύγουν από το σημείο και ακολουθεί τελευταίος ο 20χρονος, ο οποίος παραπατάει από τη συμπλοκή και το μαχαίρωμα. Στο βίντεο φαίνεται να πέφτει δίπλα στον κάδο λιπόθυμος.