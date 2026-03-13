Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται η δολοφονική επίθεση με θύμα έναν 20χρονο στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Τον νεαρό εντόπισαν μαχαιρωμένο μέσα σε λίμνη αίματος περίοικοι, στην οδό Αργοναυτών, λίγο πριν τις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης και με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Ειδικότερα, οι διασώστες παρέλαβαν τον 20χρονο σε κρίσιμη κατάσταση και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Όπως έγινε γνωστό, ο 20χρονος δεν τα κατάφερε και κατέληξε γύρω στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα.

Κατά πληροφορίες, ο 20χρονος ήταν οργανωμένος οπαδός του ΠΑΟΚ και φαίνεται προηγουμένως να υπήρξε συμπλοκή, γι’ αυτό και την έρευνα ανέλαβε σε αυτό το στάδιο η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους.

Ωστόσο, ο 20χρονος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φαίνεται να ανήκε σε ομάδα 10 νεαρών που, προφασιζόμενοι ότι είναι ανήλικες κοπέλες, έκλειναν ραντεβού στο άλσος Μετεώρων στη Θεσσαλονίκη σε ενήλικες παιδόφιλους.

Εκεί τους χτυπούσαν και τους λήστευαν, με το Τ.Δ.Ε.Ε. Παύλου Μελά να έχει σχηματίσει σχετική δικογραφία και τον 20χρονο να εξετάζεται για συμμετοχή σε 10 τέτοιες επιθέσεις μέσα στον Νοέμβριο του 2025.

Πρόκειται για μια πολύ περίεργη δολοφονική επίθεση και έχει ξεκινήσει ήδη η λήψη καταθέσεων και η αναζήτηση υλικού από κάμερες ασφαλείας.

Το σημείο της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά:

«Είδαμε εδώ πεσμένο παιδί, ήταν αιμόφυρτο μπροστά στον κάδο. Είχε έρθει έρθει το ασθενοφόρο. Αυτοί (οι δράστες) όπως είπαν περίοικοι ήταν τρία άτομα. Τον χτύπησαν, έπεσε κάτω, πήγαν μέχρι τη γωνία και ξαναγύρισαν. Μία αστυνομικός που έφτασε στο σημείο τους είδε και προσπάθησε να τους κυνηγήσει», ανέφερε στο thestival.gr αυτόπτης μάρτυρας.