Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Παρασκευή 13/3 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής.

Προβλήματα παρατηρούνται στον Κηφισό ενώ μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στην Κηφισίας.

Ουρές χιλιομέτρων έχουν ήδη σχηματιστεί και στον Κηφισό, τόσο στην άνοδο, ιδίως μέχρι τα ΚΤΕΛ, όσο και στο ρεύμα καθόδου ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό.

Σημειωτόν κινούνται και τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και ιδιαίτερα στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό υπάρχουν:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

15’-20’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού)

5΄-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 10′-15′ στις εξόδους για Λαμία.

