Την τελευταία του πνοή μετά από τραυματισμό με μαχαίρι άφησε ένας 20χρονος στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, φαίνεται πως προηγήθηκε επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση γύρω στις 22:00 για νεαρό άνδρα, ο οποίος ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα στην οδό Αργοναυτών. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και διασώστες του ΕΚΑΒ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι άγνωστος ή άγνωστοι διαπληκτίστηκαν με τον 20χρονο σε επεισόδιο -πιθανόν- με οπαδικά κίνητρα, και τότε αυτός δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι.

Ο νεαρός παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες κατέληξε.

Την έρευνα ανέλαβαν αστυνομικοί της Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.