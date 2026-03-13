Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την ευρωπαϊκή του πορεία με βλέμμα στραμμένο στους προημιτελικούς του Europa League. Μετά την πρόκριση απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, οι «πράσινοι» έκαναν το πρώτο βήμα και στη φάση των «16», επικρατώντας με 1-0 της Μπέτις στο ΟΑΚΑ και παίρνοντας προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς.

Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, η ευρωπαϊκή πορεία αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική και σε οικονομικό επίπεδο για το «τριφύλλι». Η συμμετοχή στους «16» της διοργάνωσης πρόσθεσε στα ταμεία του συλλόγου ακόμη 1.750.000 ευρώ, με τα συνολικά έσοδα από την πορεία στη διοργάνωση να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Ο επόμενος στόχος είναι ακόμη μεγαλύτερος. Σε περίπτωση πρόκρισης στους «8» του Europa League, ο Παναθηναϊκός θα βάλει στα ταμεία του επιπλέον 2,5 εκατομμύρια ευρώ, φέρνοντας τα συνολικά έσοδα κοντά στο φράγμα των 15 εκατομμυρίων.

Τα συνολικά εγγυημένα έσοδα του Παναθηναϊκού και αυτά που διεκδικεί

Προκριματικές φάσεις: 350.000

Ποσό συμμετοχής στη League Phase: 4.310.000

Έσοδα από value pillar: 2.270.000

Νίκες: 3 = 1.350.000

Ισοπαλίες: 3 = 450.000

Μπόνους 20ης θέσης από σύστημα μετοχών: 1.275.000

Ποσό πρόκρισης στα Play Offs των «16: 300.000

Πρόκριση στους «16»: 1.750.000

Σύνολο: 12.055.000

Τα μπόνους στο Europa League

Συμμετοχή στη League Phase: 4.310.000€

Πριμ κατάταξης: 75.000€ x αντίστροφα από τη θέση τερματισμού

Νίκη στον όμιλο: 450.000€

Ισοπαλία στον όμιλο: 150.000€

Θέσεις «1-8» στο League Phase: 600.000€

Θέσεις «9-16» στο League Phase: 300.000€

Παρουσία στα playoffs: 300.000€

Πρόκριση στους «16»: 1.750.000

Πρόκριση στα προημιτελικά: 2.500.000€

Πρόκριση στα ημιτελικά: 4.200.000€

Πρόκριση στον τελικό: 7.000.000€

Κατάκτηση τροπαίου: 6.000.000€