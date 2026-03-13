Η Κατερίνα Βρανά έρχεται για μία μόνο βραδιά στο VOX , το Σάββατο 28 Μαρτίου με την παράσταση «Χάρηκα!». Με το γνωστό καυστικό της χιούμορ, τον αφοπλιστικό αυτοσαρκασμό και την ακαταμάχητη ειλικρίνειά της, η Κατερίνα Βρανά συστήνεται ξανά στο κοινό — με τον δικό της, μοναδικό τρόπο.
Για όσους δεν την έχετε γνωρίσει ακόμη, είναι η ιδανική ευκαιρία, να τη δείτε από κοντά. Και για όσους την ξέρετε ήδη, να μάθετε τα νέα της — γιατί, όπως λέει και η ίδια, έχουν συμβεί «καναδυό πραγματάκια» τελευταία. Στην παράσταση «Χάρηκα!» μοιράζεται ιστορίες από την καθημερινότητά της, σκέψεις, απρόοπτα της ζωής και παρασκηνιακά… πίτσι-πίτσι, δημιουργώντας μια βραδιά γεμάτη γέλιο και αληθινή επαφή με το κοινό.
Μια παράσταση που λειτουργεί σαν μικρή όαση χαράς κόντρα στις εποχές που ζούμε. Ένα γέμισμα μπαταρίας; Ένα κύμα θετικής ενέργειας; Σίγουρα όλα αυτά και πολλά ακόμη.
Μία βραδιά.
Μία Κατερίνα.
Χιλιάδες γέλια.
Πού: VOX, Ιερά Οδός 16, 10435 Τηλ: 21 0347 5900 Για κρατήσεις
Πότε: Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
Ώρα έναρξης: 21:00
Ώρα προσέλευσης: 20:00
Εισιτήρια: από 12€
Προπώληση: more.com