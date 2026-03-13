Τη θλίψη του για την απώλεια της 57χρονος καθηγήτριας Αγγλικών από τη Θεσσαλονίκη που πέθανε από εγκεφαλικό, εξέφρασε το πρωί της Παρασκευής 13/3 ο θείος της. Όπως δε τόνισε ο θάνατός της συνδέεται με τα όσα γινόντουσαν στο σχολείο και τα περιστατικά bullying που βίωνε η εκπαιδευτικός ενώ διαμήνυσε ότι «μαθητές και γονείς αμαυρώνουν τη μνήμη της και θα μηνυθούν».

Σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» ο θείος της 57χρονης Δημήτρης Κωστόπουλος, σχολιάζοντας πως η εκπαιδευτικός είχε τίτλο διδακτορικής διατριβής, μεταδιδακτορική διατριβή, είχε κάνει τρία μεταπτυχιακά και είχε πολυετή εργασιακή εμπειρία, καθώς δίδασκε από το 1992 μέχρι το 2026 και δεν είχε αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα.

Ο κ. Κωστόπουλος διάβασε απόσπασμα από το έγγραφο της Διευθύντριας του 3ου Λυκείου, το οποίο απέστειλε στη Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

«Με αφορμή τα περιστατικά αυτά», γράφει η διευθύντρια του 3ου Λυκείου, «σίγουρα υπάρχουν μαθητές οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα και τμήματα που είναι περισσότερο ζωηρά από κάποια άλλα.

«Το πιο ανησυχητικό όμως και αυτό που θέλω να επισημάνω, είναι ότι οι μαθητές που εμπλέκονται στους διαπληκτισμούς είναι οι μαθητές που κυρίως αυτοί χρήζουν ειδικής παιδαγωγικής διαχείρισης και ενθάρρυνσης για τους λόγους που προκύπτουν όχι μόνον από γνωματεύσεις και τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, αλλά και από πρόσθετους λόγους που θα μπορούσα να αναφέρω στη Διεύθυνση, εφόσον ζητηθεί» υπογράμμισε ο θείος της εκπαιδευτικού.

«Με αυτές τις παραδοχές η Διευθύντρια του 3ου Λυκείου και η προϊσταμένη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έπρεπε να θέσουν σε εφαρμογή τον νόμο 5029 του 2023, ο οποίος έχει τίτλο “Ζούμε μαζί αρμονικά. Σπάμε τη σιωπή. Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία”.

Έπρεπε δηλαδή η Διευθύντρια του 3ου Λυκείου με το Συμβούλιο Σχολικής Ζωής να παραπέμψουν το θέμα σε μία επιτροπή ειδική της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από στελέχη ΚΕΔΑΣΥ, από ψυχολόγους κ.λπ., για να αποφανθούν τι πρέπει να γίνει στην προκειμένη περίπτωση, με αυτά τα περιστατικά, γιατί η αείμνηστη Σοφία Χρηστίδου από τα 5 τμήματα που δίδασκε στο 3ο ΓΕΛ σε τμήμα είχε προβλήματα με μια ομάδα μαθητών που της δημιουργούσαν ζητήματα εκφοβισμού, απαξίωσης του μαθήματος της. Στα άλλα τέσσερα τμήματα δεν υπήρχε κανένα θέμα, δεν υπάρχει κανένα περιστατικό» συμπλήρωσε.

«Ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε μήνυση αλλά μας πρόλαβε ο εισαγγελέας»

Παράλληλα κ. Κωστόπουλος τόνισε πως: «Η διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντί να επιληφθεί με βάση το νόμο για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας, εξέδωσε μία απόφαση με την οποία την παρέπεμψε σε ιατρική ψυχιατρική εξέταση από μία επιτροπή για να αποφανθεί εάν είναι πνευματικά διαταραγμένη, ώστε να μην μπορεί να ασκεί τα εκπαιδευτικά της καθήκοντα και επιπλέον πνευματικά διαταραγμένη, να μη μπορεί να ασκεί ούτε άλλα βοηθητικά καθήκοντα.

Γιατί οι εκπαιδευτικοί, αν δεν μπορούν να ασκούν εκπαιδευτικά καθήκοντα, μπορούν να τους βάλουν σε γραμματειακή υποστήριξη και με σκοπό να απολυθεί, διότι η διαδικασία αυτή αφορά τους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν προβλήματα ασθενειών, έχουν πάρει τουλάχιστον ένα χρόνο αναρρωτική άδεια, έχουν υποβληθεί σε διαθεσιμότητα».

«Επιλήφθηκε ο εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης για να γίνει προκαταρκτική εξέταση και τώρα ετοιμαζόμαστε να καταθέσουμε τα έγγραφα στους μάρτυρες και αυτά κ.λπ. Εμείς ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε τη μήνυση για παράβαση καθήκοντος κατά της διευθύντριας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά της διευθύντριας του 3ου Λυκείου, αλλά μας πρόλαβε ο εισαγγελέας αυτεπαγγέλτως πλέον», δήλωσε ο κ. Κωστόπουλος.

Επισήμανε δε πως κατά τον θάνατό της υπάρχουν μαθητές και γονείς που αμαυρώνουν τη μνήμη της και για τον λόγο αυτό θα μηνυθούν για προσβολή της μνήμης νεκρού.