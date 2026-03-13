Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών του Ιράν δηλώνει ότι «κανείς» δεν μπορεί να την αποκλείσει από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, μετά την προειδοποίηση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η συμμετοχή της ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για «τη ζωή και την ασφάλειά της».

Σε ανάρτησή του το πρωί της Πέμπτης στην πλατφόρμα Truth Social, η οποία ανήκει στον ίδιο, ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν θεωρεί «κατάλληλο» να συμμετάσχει το Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ωστόσο, ο Πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, είχε δηλώσει το βράδυ της Τρίτης ότι συναντήθηκε με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον και ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «επαναβεβαίωσε πως η εθνική ομάδα του Ιράν είναι, φυσικά, ευπρόσδεκτη να αγωνιστεί στο τουρνουά».

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στον επίσημο λογαριασμό της ιρανικής ομάδας στο Instagram, τονίζεται ότι η συμμετοχή της στο τουρνουά δεν μπορεί να καθοριστεί από «οποιοδήποτε άτομο ή χώρα». Η ανακοίνωση φαίνεται επίσης να ασκεί κριτική στις ρυθμίσεις ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών για το Μουντιάλ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι συνδιοργανωτές θα μπορούσαν να είναι εκείνοι που θα έπρεπε να αποκλειστούν.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ένα ιστορικό και διεθνές γεγονός και ο αρμόδιος φορέας που το διοργανώνει είναι η FIFA, όχι οποιοδήποτε άτομο ή κράτος», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Η εθνική ομάδα του Ιράν, με δύναμη και μια σειρά αποφασιστικών νικών που πέτυχαν οι γενναίοι γιοι του Ιράν, ήταν από τις πρώτες ομάδες που εξασφάλισαν την πρόκρισή τους σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση.

«Βεβαίως, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την εθνική ομάδα του Ιράν από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η μόνη χώρα που θα μπορούσε να αποκλειστεί είναι εκείνη που απλώς φέρει τον τίτλο του “οικοδεσπότη”, αλλά δεν διαθέτει την ικανότητα να εγγυηθεί την ασφάλεια των ομάδων που συμμετέχουν σε αυτό το παγκόσμιο γεγονός».

Το Ιράν εξασφάλισε την πρόκρισή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο πέρυσι και έχει προγραμματιστεί να δώσει αγώνες της φάσης των ομίλων στο Λος Άντζελες και το Σιάτλ.

Ωστόσο, η συμμετοχή της χώρας στη διοργάνωση έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση μετά τις στρατιωτικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν, από τις οποίες σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ακολούθησαν ανταποδοτικά πλήγματα σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής.

Ιρανοί εκπρόσωποι δεν παρευρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε συνάντηση προγραμματισμού για το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ατλάντα, στην οποία συμμετείχαν όλες οι ομοσπονδίες που θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση. Αυτή την εβδομάδα, ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντονιαμαλί, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ότι, μετά τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ στη χώρα, η ποδοσφαιρική ομάδα «σίγουρα» δεν μπορεί να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.