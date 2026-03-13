Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της νέας ισχυρής ανόδου των τιμών του πετρελαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.119,78 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,50%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 27,97 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,53%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,10%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+0,78%), της Εθνικής (+0,31%) και της Aegean Airlines (+0,17%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (-2,03%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,77%), της ΔΕΗ (-1,49%) και της Τιτάν (-1,44%).

Ανοδικά κινούνται 26 μετοχές, 59 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Minerva (+3,95%) και EINS (+3,28%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Unibios (-4,72%) και Ιντερτέκ (-3,64%).