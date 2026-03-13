Η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι στρατιωτικές συγκρούσεις στην περιοχή του Περσικού Κόλπου έχουν προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις θαλάσσιες και αεροπορικές μετακινήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα Στενά του Ορμούζ, όπου δεκάδες εμπορικά πλοία παραμένουν σε αναμονή, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων προς χώρες της περιοχής.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, ένα πλοίο τουρκικής ιδιοκτησίας που βρισκόταν σε αναμονή κοντά στο Ιράν έλαβε τελικά άδεια να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, ύστερα από σχετική έγκριση των ιρανικών αρχών.

Μιλώντας σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη, ο Ουράλογλου εξήγησε ότι η Τουρκία έχει θέσει στο ανώτατο επίπεδο την προειδοποίηση ασφαλείας για το συγκεκριμένο πέρασμα, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους σχετικά με την κατάσταση άλλων 14 πλοίων τουρκικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται στην περιοχή.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «15 πλοία (τουρκικής ιδιοκτησίας) βρίσκονταν εκεί, εξασφαλίσαμε άδεια από τις ιρανικές αρχές για ένα από αυτά, το οποίο είχε χρησιμοποιήσει ιρανικό λιμάνι, και πέρασε».

Το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών διευκρίνισε ότι το πλοίο που κατάφερε να διαπλεύσει το στενό είναι το Rozana. Παράλληλα σημείωσε πως στα τουρκικής ιδιοκτησίας πλοία που βρίσκονται στην περιοχή υπηρετούν συνολικά 171 μέλη πληρώματος.

Η σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ με το Ιράν έχει οδηγήσει ουσιαστικά στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, με αποτέλεσμα πετρελαιοφόρα και άλλα εμπορικά πλοία να παραμένουν ακινητοποιημένα. Η κατάσταση αυτή έχει εντείνει τις διεθνείς ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Την ίδια στιγμή, σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται και στις αεροπορικές μετακινήσεις. Το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι οι αεροπορικές εταιρείες Turkish Airlines και Ajet προχώρησαν σε ακυρώσεις πτήσεων προς το Ιράκ, τη Συρία, τον Λίβανο, την Ιορδανία, τη Ντόχα, το Ντουμπάι, το Αμπού Ντάμπι, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Νταμάμ έως τις 19 Μαρτίου, ενώ οι πτήσεις προς το Ιράν έχουν ανασταλεί μέχρι τις 20 Μαρτίου.

Παράλληλα, η Pegasus Airlines ανακοίνωσε ότι ακυρώνει πτήσεις προς το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, τη Ντόχα, το Αμάν, τη Βηρυτό, το Ιράκ, το Ντουμπάι, το Αμπού Ντάμπι και τη Σάρτζα έως τις 28 Μαρτίου.

Το υπουργείο ανέφερε ακόμη ότι η Turkish Airlines έχει προσθέσει επιπλέον πτήσεις προς το Ομάν, ενώ αποκάλυψε πως από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου συνολικά 76 πτήσεις έχουν εκτραπεί προς την Τουρκία.