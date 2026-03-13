Ο τουρκικός πνευματικός χώρος αποχαιρετά τον Ιλμπέρ Ορταϊλί, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ιστορικούς της Τουρκίας, ο οποίος, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα και δημόσιες αναρτήσεις συλλυπητηρίων που εμφανίστηκαν σήμερα, πέθανε στην Κωνσταντινούπολη σε ηλικία 78 ετών, έπειτα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας του και νοσηλεία τις προηγούμενες ημέρες. Τα ίδια δημοσιεύματα συνέδεσαν τον θάνατό του με επιπλοκές μετά από νοσηλεία, ενώ νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχε δημοσιοποιηθεί ότι βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Η είδηση έκλεισε απότομα ένα κεφάλαιο που είχε ήδη πάρει δραματική τροπή. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο ίδιος ή το περιβάλλον του είχε αφήσει να εννοηθεί, μέσα από δημόσιες αναρτήσεις, ότι έδινε μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Στις 11 Μαρτίου είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες για θεραπεία και παρακολούθηση, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν αναφορές για εντατική νοσηλεία και διασωλήνωση. Η αλληλουχία αυτή εξηγεί και γιατί η είδηση του θανάτου του προκάλεσε τόσο ισχυρή απήχηση στον δημόσιο λόγο της Τουρκίας, με πολιτικούς και πρόσωπα της δημόσιας ζωής να αναρτούν άμεσα μηνύματα αποχαιρετισμού.

Ο θάνατός του δεν αντιμετωπίστηκε ως απώλεια ενός ακόμη πανεπιστημιακού. Για ένα μεγάλο μέρος του τουρκικού κοινού, ο Ορταϊλί ήταν η φωνή που έκανε την οθωμανική και τη νεότερη Τουρκική ιστορία να βγαίνει από τα αμφιθέατρα και να περνά στην τηλεόραση, στις αίθουσες εκδηλώσεων, στις στήλες εφημερίδων και στα ράφια των ευπώλητων. Ήταν ο ιστορικός που συνδύαζε την ακαδημαϊκή αυστηρότητα με τον προφορικό ρυθμό του δασκάλου που μιλά σε πολλούς διαφορετικούς κόσμους ταυτόχρονα. Αυτό ακριβώς εξηγεί και το εύρος της δημόσιας παρουσίας του: υπήρξε πανεπιστημιακός, συγγραφέας, τηλεοπτικός σχολιαστής, δημόσιος διανοούμενος και, για ένα διάστημα, επικεφαλής ενός από τα πιο εμβληματικά μουσεία της Τουρκίας, του Τοπ Καπί.

Ο Ιλμπέρ Ορταϊλί είχε δηλώσει δημόσια ότι η Αγια-Σοφιά χρειάζεται άμεση και διαρκή αποκατάσταση, προειδοποιώντας ότι, αν δεν περιοριστεί η πρόσβαση και δεν προχωρήσουν σοβαρές εργασίες συντήρησης, «θα καταρρεύσει». Σε παρεμβάσεις του το 2023 και ξανά το 2025 επέμενε ότι η Αγια-Σοφιά δεν αντέχει την τεράστια επισκεψιμότητα, ότι απαιτείται αυστηρός έλεγχος εισόδου και ότι η κατάσταση του κτιρίου δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για ένα μνημείο παγκόσμιας σημασίας.

Ποιος ήταν ο Ιλμπέρ Ορταϊλί

Ο Ιλμπέρ Ορταϊλί γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 1947 στο Μπρέγκεντς της Αυστρίας, σε οικογένεια Τατάρων της Κριμαίας που είχε εγκαταλείψει τη Σοβιετική Ένωση για να γλιτώσει από τις σταλινικές διώξεις και τις εκτοπίσεις. Η οικογενειακή αυτή καταγωγή δεν ήταν μια απλή βιογραφική λεπτομέρεια. Σημάδεψε βαθιά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν την αυτοκρατορική ιστορία, τις μετακινήσεις πληθυσμών, τις διασταυρώσεις γλωσσών και πολιτισμών, καθώς και τη θέση της Τουρκίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή και τον ευρύτερο μεταοθωμανικό χώρο.

Μεγάλωσε ανάμεσα σε πολλές γλώσσες και σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Οι βιογραφικές αναφορές γι’ αυτόν επισημαίνουν συχνά την πολυγλωσσία του, χαρακτηριστικό που ενίσχυσε τη φήμη του τόσο μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στο ευρύ κοινό. Αυτή η σχέση με τις γλώσσες δεν ήταν απλώς τεχνική δεξιότητα. Ήταν τρόπος πρόσβασης στις πηγές, στις αρχειακές παραδόσεις και στις διανοητικές διαδρομές διαφορετικών αυτοκρατορικών κόσμων. Γι’ αυτό και ο Οταϊλί δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ μόνο ως «ειδικός της Οθωμανικής Ιστορίας», αλλά ως ιστορικός που μπορούσε να κινείται με άνεση από τη Ρωσική ιστορία και τη διπλωματία του 19ου αιώνα έως τη διοικητική ιστορία, την αστική ιστορία και τη συγκριτική θεώρηση αυτοκρατοριών.

Οι σπουδές του ακολούθησαν αυτή τη σύνθετη διαδρομή. Φοίτησε στην Αυστριακή Σχολή της Κωνσταντινούπολης και αργότερα στο Λύκειο Ατατούρκ της Άγκυρας. Συνέχισε στο Πανεπιστήμιο Άγκυρας, ενώ σπούδασε επίσης στη Βιέννη και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, όπου συνδέθηκε με τον μεγάλο ιστορικό Χαλίλ Ιναλτζίκ, μία από τις μορφές που καθόρισαν βαθιά την πορεία του. Η διδακτορική του εργασία αφορούσε την τοπική διοίκηση στην περίοδο των Τανζιμάτ, δηλαδή ακριβώς εκείνο το πεδίο όπου η Οθωμανική Αυτοκρατορία προσπαθούσε να εκσυγχρονίσει μηχανισμούς εξουσίας, διοίκησης και νομιμοποίησης.

Στην ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία δίδαξε σε κορυφαία ιδρύματα της Τουρκίας, συνδέθηκε με το Πανεπιστήμιο Άγκυρας, το Πανεπιστήμιο Γαλατασαράι και το Πανεπιστήμιο Μπιλκέντ, ενώ κατά περιόδους εργάστηκε και εκτός Τουρκίας. Ένα από τα πιο γνωστά επεισόδια της πανεπιστημιακής του πορείας ήταν η αποχώρησή του το 1982 από τη θέση του, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το ακαδημαϊκό κλίμα που διαμορφώθηκε μετά το πραξικόπημα του 1980. Αργότερα επέστρεψε στο Πανεπιστήμιο Άγκυρας και έγινε καθηγητής ιστορίας και επικεφαλής του κλάδου διοικητικής ιστορίας. Η διαδρομή αυτή ενίσχυσε την εικόνα του όχι μόνο ως ιστορικού, αλλά και ως πανεπιστημιακού με έντονη αίσθηση της θεσμικής ανεξαρτησίας.

Το επιστημονικό έργο και η ιστορική ματιά του

Ο Ορταϊλί έγινε διεθνώς γνωστός κυρίως για τη συμβολή του στη μελέτη της ύστερης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, των μεταρρυθμίσεων του 19ου αιώνα και των διοικητικών μετασχηματισμών του οθωμανικού κράτους. Το έργο του «İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı», γνωστό στα Ελληνικά ως «Ο μακρύτερος αιώνας της αυτοκρατορίας», θεωρείται από τα πιο επιδραστικά βιβλία του για την κατανόηση της οθωμανικής μετάβασης στη νεωτερικότητα. Με αυτό το έργο συνέβαλε σε μια ανάγνωση που δεν έβλεπε τις μεταρρυθμίσεις απλώς ως μίμηση της Δύσης, αλλά ως σύνθετη διαδικασία προσαρμογής, διαπραγμάτευσης και επιβίωσης μιας αυτοκρατορίας σε μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Έγραψε επίσης για τη Ρωσική ιστορία, τις οθωμανοευρωπαϊκές σχέσεις, την πολιτισμική ιστορία, την ιστορία των πόλεων, τη διπλωματία και την τουρκική νεότερη ιστορία. Στο έργο και στις δημόσιες παρεμβάσεις του επέμενε συχνά ότι η ιστορία δεν είναι εργαλείο φανατισμού ή ρητορικής εθνικής αυτάρκειας, αλλά μέσο αυτογνωσίας, γεωπολιτικής κατανόησης και πολιτισμικής καλλιέργειας. Ακόμη κι όταν μιλούσε με οξύ, καυστικό ή αφοριστικό ύφος, διατηρούσε την εικόνα του δασκάλου που θεωρούσε αδιανόητη την ιστορική αμάθεια σε μια χώρα με το βάρος της Τουρκίας και της οθωμανικής κληρονομιάς.

Η απήχησή του οφειλόταν σε κάτι σπάνιο: μπορούσε να σταθεί ταυτόχρονα σε δύο επίπεδα. Στους ειδικούς μιλούσε ως πανεπιστημιακός με γερές πηγές, διοικητική και διπλωματική γνώση και πολύπλευρη γλωσσική κατάρτιση. Στο ευρύ κοινό μιλούσε ως αφηγητής που ήξερε να μετατρέπει την ιστορία σε ζωντανή εμπειρία. Η δημόσια εικόνα του χτίστηκε σε αυτό το διπλό κύρος. Δεν ήταν μόνο ένας συγγραφέας ιστορικών μονογραφιών. Ήταν ένας άνθρωπος που κατάφερε να κάνει την ιστορία καθημερινή συζήτηση σε εκατομμύρια σπίτια της Τουρκίας.

Από το πανεπιστήμιο στο Τοπ Καπί

Ιδιαίτερη θέση στη διαδρομή του είχε και η περίοδος 2005-2012, όταν ανέλαβε τη διεύθυνση του Μουσείου του Παλατιού Τοπ Καπί στην Κωνσταντινούπολη. Η παρουσία του εκεί είχε βαρύ συμβολισμό. Δεν επρόκειτο απλώς για διοικητική τοποθέτηση, αλλά για το πέρασμα ενός ιστορικού του οθωμανικού κόσμου στην επιμέλεια ενός από τα πιο φορτισμένα σύμβολα της αυτοκρατορικής μνήμης. Το Τοπ Καπί, ως τόπος εξουσίας, τελετουργίας και κρατικής συνέχειας, ταίριαζε με την ιστορική του εμβέλεια. Η θητεία του εκεί ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το δημόσιο προφίλ του ως θεματοφύλακα της οθωμανικής κληρονομιάς στον σύγχρονο Τουρκικό δημόσιο χώρο.

Δημόσιος διανοούμενος με επιρροή και αντιφάσεις

Ο Ορταϊλί δεν ήταν μια ουδέτερη ακαδημαϊκή φιγούρα απομονωμένη από τις εντάσεις της εποχής του. Αντίθετα, υπήρξε έντονα παρών στον δημόσιο διάλογο για την εκπαίδευση, την ταυτότητα, τη θέση της Τουρκίας στην Ευρώπη, την οθωμανική κληρονομιά, τη γλώσσα, τον εκσυγχρονισμό και τη γεωπολιτική. Αυτή η παρουσία τού χάρισε τεράστια επιρροή, αλλά έφερε και αντιδράσεις. Οι εγκυκλοπαιδικές και δημοσιογραφικές πηγές που συνοψίζουν την πορεία του σημειώνουν ότι ορισμένες πολιτικές του θέσεις υπήρξαν αντικείμενο κριτικής, ιδίως για ζητήματα που αφορούσαν την επίσημη Τουρκική ιστορική αφήγηση.

Παρά τις αντιπαραθέσεις, ελάχιστοι αμφισβήτησαν τη βαρύτητα του αποτυπώματός του. Για δεκαετίες υπήρξε από εκείνους τους ιστορικούς που διαμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκική κοινωνία μίλησε για τον εαυτό της. Ανήκε σε μια γενιά που δεν έβλεπε την ιστορία ως στενό εξειδικευμένο πεδίο, αλλά ως κεντρικό στοιχείο πολιτισμικής συγκρότησης. Γι’ αυτό και η απώλειά του διαβάζεται όχι μόνο ως απώλεια ενός πανεπιστημιακού ή ενός συγγραφέα, αλλά ως κλείσιμο μιας ολόκληρης σχολής δημόσιας ιστορίας.

Οι δηλώσεις κατά της Ελλάδας

Ο Ιλμπέρ Ορταϊλί, ό,τι κι αν ήταν, ήταν παιδί της εθνικιστικής παιδείας της Τουρκίας, συνεπώς δεν θα μπορούσε να μην έχει διατυπώσει κατά καιρούς αιχμηρά δημόσια σχόλια για την Ελλάδα, τις Ελληνικές θέσεις στο Αιγαίο και τους Ελληνοκύπριους, σε μία προσπάθεια κυρίως να έχει απήχηση. Σε παρέμβασή του το 2022, επιτέθηκε στην Ελληνική επιχειρηματολογία για την υφαλοκρηπίδα, λέγοντας ουσιαστικά ότι η Ελλάδα προωθεί παράλογες διεκδικήσεις που φτάνουν σχεδόν «ως τη Σμύρνη». Σε άλλη δημόσια τοποθέτησή του, το 2018, αναφερόμενος στη συζήτηση για τα Δωδεκάνησα και τη Συνθήκη της Λωζάννης, χαρακτήρισε ορισμένες Ελληνικές αφηγήσεις ως ψευδείς και μίλησε για «ψεύτες» και «παραχαράκτες» στην Ελλάδα. Ακόμη πιο προσβλητικός εμφανίστηκε το 2025, όταν σε σχόλιά του για το Κυπριακό αποκάλεσε τους Ελληνοκύπριους ουσιαστικά «χαζούς» και «τεμπέληδες» για τη στάση τους απέναντι στο Σχέδιο Ανάν. Συνολικά, οι παρεμβάσεις του δεν συνιστούσαν σταθερή μονοθεματική εκστρατεία κατά της Ελλάδας, αλλά περιλάμβαναν επανειλημμένες, σκληρές και συχνά υποτιμητικές τοποθετήσεις σε ζητήματα ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Ο Ιλμπέρ Οταϊλί αφήνει πίσω του ένα έργο που εκτείνεται από την αυστηρή ακαδημαϊκή ιστοριογραφία έως την εκλαΐκευση της ιστορικής γνώσης. Για τους αναγνώστες του ήταν ο άνθρωπος που τους έμαθε να κοιτούν την Οθωμανική Αυτοκρατορία όχι σαν μουσειακό κατάλοιπο, αλλά σαν ιστορικό σύστημα που εξακολουθεί να επηρεάζει τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, τη Μαύρη Θάλασσα και την ίδια τη σύγχρονη Τουρκία. Για τους φοιτητές του ήταν ένας εμβληματικός δάσκαλος. Για το Τουρκικό κοινό ήταν η χαρακτηριστική φωνή που συνέδεσε την ιστορική γνώση με τον δημόσιο λόγο.