Η συντριβή του αμερικανικού ιπτάμενου τάνκερ KC-135 στο Ιράκ αποδίδεται σε ατύχημα και όχι σε επίθεση ή πυρά, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση που έδωσε το μεσημέρι της Παρασκευής η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM). Το περιστατικό έχει προκαλέσει συναγερμό στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τέσσερα μέλη του πληρώματος έχουν χάσει τη ζωή τους.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά έξι άτομα. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τεσσάρων στρατιωτικών, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη διάσωση των δύο υπολοίπων μελών του πληρώματος.

Η ανακοίνωση της CENTCOM

«Τέσσερα άτομα επιβεβαιώθηκαν νεκρά κατά την απώλεια αμερικανικού KC-135 πάνω από το Ιράκ

Περίπου στις 2 μ.μ. ET στις 12 Μαρτίου, ένα αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ. Τέσσερα από τα έξι μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκρά, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται.

Οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται. Ωστόσο, η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφειλόταν σε εχθρικά ή φίλια πυρά.

Οι ταυτότητες των στρατιωτικών παραμένουν κρυφές μέχρι 24 ώρες μετά την ενημέρωση των εγγύτερων συγγενών».

«Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ»

Την ίδια ώρα, η οργάνωση «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», μια ομπρέλα οργανώσεων που συνδέονται με ιρανικές δυνάμεις, υποστήριξε με ανακοίνωσή της ότι ευθύνεται για την κατάρριψη του αεροσκάφους ανεφοδιασμού.

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη οργάνωση κατηγορείται ότι προβάλλει ανακριβείς ισχυρισμούς σχετικά με επιθέσεις. Προηγούμενα περιστατικά έχουν δημιουργήσει αμφιβολίες για την αξιοπιστία αντίστοιχων δηλώσεων, όπως τονίζει το Sky News.

Πρόσφατες αναφορές υποδηλώνουν ότι οι ιρανικές δυνάμεις δεν έχουν κινητοποιηθεί μαζικά και εμφανίζονται απρόθυμες να εμπλακούν ενεργά. Επιθέσεις που αποδόθηκαν στο διαδίκτυο στην «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ» κατά τη διάρκεια του πολέμου δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπήρχαν καν αποδείξεις ότι πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις.

Αρκετοί παράγοντες φαίνεται να εξηγούν τη μειωμένη επιχειρησιακή ισχύ των ιρακινών οργανώσεων που συνδέονται με το Ιράν. Στοχευμένες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον περιφερειακών συμμάχων έχουν οδηγήσει στον θάνατο ηγετικών στελεχών που είναι δύσκολο να αντικατασταθούν. Παράλληλα, έχουν χαθεί ασφαλείς βάσεις που χρησιμοποιούνταν για εκπαίδευση και για τη μεταφορά οπλισμού.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί Ιρακινοί διοικητές έχουν μετατραπεί σε εύπορους πολιτικούς και επιχειρηματίες, γεγονός που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τους προσφέρει περισσότερα οφέλη από ό,τι μια άμεση αντιπαράθεση με τη Δύση.

Χτυπήματα σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές

Η ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της περιοχής, με νέες επιθέσεις να σημειώνονται σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράκ. Σύμφωνα με αξιωματούχους του πετρελαϊκού τομέα, δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατέπεσαν κοντά σε ένα από τα σημαντικότερα κοιτάσματα υδρογονανθράκων της χώρας, σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος στην ευρύτερη περιοχή έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κοίτασμα Μαζνούν, στην επαρχία Βασόρα, το οποίο είχε ήδη αναστείλει τη λειτουργία του πριν από την επίθεση. Η εγκατάσταση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά κοιτάσματα στο νότιο Ιράκ, χώρα-μέλος του ΟΠΕΚ, όπου περίπου το 90% των κρατικών εσόδων προέρχεται από την παραγωγή πετρελαίου.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει πρωτοφανείς αναταράξεις στον παγκόσμιο τομέα υδρογονανθράκων. Το Ιράν έχει προχωρήσει στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, θαλάσσιας διόδου από την οποία διέρχεται υπό φυσιολογικές συνθήκες περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Παράλληλα, στο Ιράκ φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες κατηγορούνται ότι στοχοποιούν ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του ιρακινού πετρελαϊκού τομέα, κατά τη διάρκεια της νύχτας από Πέμπτη προς Παρασκευή δύο drones κατέπεσαν πάνω σε πυλώνες τηλεπικοινωνιών κοντά στις εγκαταστάσεις της Μαζνούν.

«Δεν υπάρχουν ούτε υλικές ζημιές ούτε θύματα», διευκρίνισε ο αξιωματούχος. «Η παραγωγή είχε ήδη ανασταλεί» στην εγκατάσταση πριν την επίθεση αυτή, πρόσθεσε.

Την επίθεση επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος του υπουργείου Πετρελαίου, Σάχεμπ Μπαζούν, ο οποίος ανέφερε ότι «ένα drone έπεσε και εξερράγη, αλλά το δεύτερο δεν εξερράγη».

Όπως σημείωσε, η πετρελαιοπηγή «επηρεάστηκε», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει εάν τα drones καταρρίφθηκαν ή συνετρίβησαν.

Την ίδια στιγμή, πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράκ ανέφεραν ότι επίθεση με drones δέχθηκε και το διυλιστήριο Λανάζ, που βρίσκεται δυτικά της Αρμπίλ. Από την επίθεση προκλήθηκαν μικρές ζημιές, ωστόσο η εγκατάσταση συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης έχει αναγκάσει πολλές δυτικές εταιρείες του ενεργειακού τομέα να αναστείλουν τις δραστηριότητές τους στο Ιράκ. Παρά τις δυσκολίες, οι ιρακινές αρχές επιχειρούν να διατηρήσουν την παραγωγή περίπου στο 1,4 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως, όταν πριν από την έναρξη του πολέμου ξεπερνούσε τα 3,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται επανειλημμένες επιθέσεις με drones σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της χώρας, κυρίως στην πετρελαιοπαραγωγό περιοχή της Βασόρας. Παρόμοια περιστατικά έχουν σημειωθεί και στην ημιαυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν, όπου οι εξορυκτικές δραστηριότητες έχουν σχεδόν σταματήσει, με εξαίρεση περιορισμένη παραγωγή που καλύπτει αποκλειστικά τις τοπικές ανάγκες.