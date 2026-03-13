Και τρίτος βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο, όπως επιβεβαίωσε σήμερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας. Ο πύραυλος αναχαιτίστηκε και αυτός από δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ, που βρίσκονται ανεπτυγμένες στην ανατολική Μεσόγειο. Η Άγκυρα τονίζει ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της εθνικής της ασφάλειας και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.

Σε γραπτή ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται:

«Ένα βαλλιστικό πυρομαχικό, που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο, εξουδετερώθηκε από στοιχεία αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που βρίσκονται ανεπτυγμένα στην Ανατολική Μεσόγειο».

Οι τουρκικές αρχές επισημαίνουν ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα απέναντι σε κάθε απειλή που στρέφεται κατά της χώρας, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με το Ιράν για τη διερεύνηση του περιστατικού.

«Απέναντι σε κάθε είδους απειλή, που στρέφεται εναντίον των εδαφών και του εναέριου χώρου της χώρας μας, λαμβάνονται με αποφασιστικότητα και χωρίς κανέναν δισταγμό όλα τα απαραίτητα μέτρα, ενώ για την ενδελεχή διαλεύκανση του περιστατικού πραγματοποιούνται επαφές με τη σχετική χώρα. Η εθνική μας ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα και όλες οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται και αξιολογούνται προσεκτικά».

Σημειώνεται πως κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής ανέφεραν ότι είδαν φλεγόμενα αντικείμενα στον ουρανό, εικόνες που καταγράφηκαν και σε βίντεο χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκτιμάται ότι πρόκειται για τμήματα βαλλιστικού πυραύλου που άρχισαν να καίγονται λόγω της τριβής κατά την επανείσοδό τους στην ατμόσφαιρα. Δεν έχει αναφερθεί έκρηξη στο έδαφος, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ελεγχόμενη διασπορά των συντριμμιών.

Τρίτο περιστατικό μέσα σε δέκα ημέρες

Το συγκεκριμένο συμβάν φέρεται να αποτελεί την τρίτη απόπειρα επίθεσης με βαλλιστικό πύραυλο που σχετίζεται με την Τουρκία μέσα σε διάστημα δέκα ημερών.

Στις 4 Μαρτίου, ο πρώτος πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν καταστράφηκε από δυνάμεις του ΝΑΤΟ πάνω από την επαρχία Αντιόχεια.

Στις 9 Μαρτίου, αμερικανικά αντιτορπιλικά που επιχειρούσαν στην ανατολική Μεσόγειο αναχαίτισαν δεύτερο πύραυλο στη θάλασσα χρησιμοποιώντας πυραύλους τύπου SM-3.

Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει επισημάνει ότι τα συστήματα του ΝΑΤΟ είναι σε θέση να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες «ανίχνευσης, παρακολούθησης, πρόληψης και καταστροφής» μιας τέτοιας απειλής σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δέκα λεπτών.