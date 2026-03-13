Το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu μεταδίδει ότι ακούστηκαν σειρήνες στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ, που χρησιμοποιείται από το ΝΑΤΟ.

«Σειρήνες ακούστηκαν σήμερα στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ της Τουρκίας», ανέφερε τηλεγράφημα της αγγλόφωνης υπηρεσίας του πρακτορείου, χωρίς να διευκρινίσει τι ώρα συνέβη αυτό, ούτε να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

🚨 BREAKING: A video shows what appears to be an unknown ballistic missile in the sky over NATO’s Incirlik Air Base in Turkey, following reports of air raid sirens and explosions heard earlier in several towns surrounding Incirlik. pic.twitter.com/UuSvFux19v — The Middle East (@A_M_R_M1) March 13, 2026

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έχουν αναχαιτιστεί και καταστραφεί δύο πύραυλοι στον εναέριο χώρο της Τουρκίας, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά.

Μέσα στην εβδομάδα, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή «πριν αυτός πυρπολήσει ολόκληρη την περιοχή», κατά τη διάρκεια ομιλίας του ενώπιον της κοινοβουλευτικής του ομάδας.

«Πρέπει να τεθεί τέλος στον πόλεμο αυτόν πριν επιδεινωθεί και πυρπολήσει ολόκληρη την περιοχή. Αν δοθεί στη διπλωματία μια ευκαιρία, είναι τελείως εφικτό. Θα συνεχίσουμε υπομονετικά τις προσπάθειές μας για να φέρουμε τις πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι, αν αυτός ο παράλογος, άναρχος και παράνομος πόλεμος συνεχιστεί, οι ανθρώπινες και οι υλικές απώλειες θα αυξηθούν και το κόστος για την παγκόσμια οικονομία θα ανέβει», πρόσθεσε.

«Ως λαοί της περιοχής, δεν πρέπει να αφήσουμε έναν πόλεμο του οποίου είμαστε ήδη θύματα να μας προκαλέσει νέα δεινά».

Την προηγούμενη ημέρα, ο Ταγίπ Ερντογάν είχε απευθύνει προειδοποίηση προς το Ιράν σχετικά με οποιαδήποτε «προκλητική ενέργεια» της Τεχεράνης, μετά την αναχαίτιση και του δεύτερου βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο.

«Παρά τις ξεκάθαρες προειδοποιήσεις, τελείως ανάρμοστες και προκλητικές ενέργειες συνεχίζονται, θέτοντας σε κίνδυνο τη φιλία της Τουρκίας» προς το Ιράν, είχε τονίσει ο Τούρκος πρόεδρος.