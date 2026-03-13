Τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη αλλαγή ώρας για τη θερινή περίοδο. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, οι δείκτες του ρολογιού θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά: στις 03:00 τα ξημερώματα θα δείξουν 04:00.

Παρότι η αλλαγή φαίνεται τυπική, η μετατόπιση αυτή μπορεί να επηρεάσει περισσότερο από όσο φανταζόμαστε τον οργανισμό μας. Η αλλαγή της ώρας διαταράσσει το εσωτερικό μας ρολόι, το οποίο ρυθμίζει πότε κοιμόμαστε, πότε ξυπνάμε και γενικά πότε το σώμα μας είναι έτοιμο να λειτουργήσει.

Όταν το βιολογικό ρολόι δεν συμβαδίζει με την ώρα του ρολογιού, δημιουργείται μια έστω και προσωρινή «ασυμφωνία» που μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο, τη διάθεση και την καθημερινή λειτουργία του οργανισμού. Ακολουθούν μερικές από τις πιο συνηθισμένες επιπτώσεις που – σύμφωνα με ειδικούς στο Health – μπορεί να νιώσετε κατά την αλλαγή στη θερινή ώρα…

1. Πιθανότατα θα νιώσετε πιο κουρασμένοι

Η πιο προφανής συνέπεια είναι η απώλεια μίας ώρας ύπνου. Το πρωί μετά την αλλαγή της ώρας πολλοί άνθρωποι αισθάνονται πιο κουρασμένοι ή νυσταγμένοι από το συνηθισμένο.

Ακόμη και όσοι έχουν συνηθίσει να αλλάζουν το ωράριο ύπνου τους λόγω προγράμματος μπορεί να δυσκολευτούν περισσότερο αυτή τη φορά. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι υπάρχει και μια ψυχολογική διάσταση: όταν η αλλαγή επιβάλλεται από το ρολόι και όχι από προσωπική επιλογή, το σώμα δυσκολεύεται περισσότερο να προσαρμοστεί.

2. Διαταραχή στο κιρκάδιο ρυθμό

Η νύστα δεν περιορίζεται μόνο στο πρωινό μετά την αλλαγή της ώρας. Κατά την πρώτη εβδομάδα, πολλοί άνθρωποι εμφανίζουν ένα μικρό «έλλειμμα ύπνου». Το σώμα προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα ώρα. Έτσι μπορεί να συμβεί το εξής παράδοξο:

το βράδυ να μην νιώθετε ακόμη έτοιμοι να κοιμηθείτε όταν στην ώρα που δείχνει το ρολόι

το πρωί να δυσκολεύεστε να ξυπνήσετε την ώρα που πρέπει

Με άλλα λόγια, το βιολογικό ρολόι συνεχίζει για λίγες ημέρες να λειτουργεί σύμφωνα με την παλιά ώρα. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι διαταραχές στον κιρκάδιο ρυθμό του οργανισμού μπορεί να έχουν ευρύτερες επιπτώσεις στην υγεία, καθώς σχετίζονται με διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν τον οργανισμό.

3. Μπορεί να μειωθεί η συγκέντρωσή σας

Η έλλειψη ύπνου συχνά επηρεάζει την προσοχή και τη συγκέντρωση. Οι ειδικοί συνιστούν, αν είναι δυνατόν, να μην προγραμματίζονται αμέσως μετά την αλλαγή σημαντικές εργασίες που απαιτούν πνευματική συγκέντρωση σε υψηλό επίπεδο. Το σώμα και ο εγκέφαλος απλώς δεν λειτουργούν ακόμη στο μέγιστο επίπεδο απόδοσης.

4. Η διάθεσή σας μπορεί να επηρεαστεί

Η απώλεια ύπνου μπορεί επίσης να επηρεάσει τη συναισθηματική κατάσταση. Με λιγότερο ύπνο, αρκετοί άνθρωποι αισθάνονται πιο ευερέθιστοι ή ελαφρώς πεσμένοι ψυχολογικά.

5. Μπορεί να αλλάξει η όρεξή σας

Η έλλειψη ύπνου μπορεί να επηρεάσει και την όρεξη. Έρευνες δείχνουν ότι όταν δεν κοιμόμαστε αρκετά, τείνουμε να νιώθουμε περισσότερη πείνα και να επιθυμούμε τροφές με ζάχαρη ή πολλά λιπαρά. Ακόμη και η απώλεια μίας μόνο ώρας ύπνου μπορεί να επηρεάσει τις επιλογές φαγητού. Ο οργανισμός προσπαθεί ουσιαστικά να αναπληρώσει την ενέργεια που δεν πήρε από την ξεκούραση. Παράλληλα, μπορεί να νιώσετε πείνα σε «παράξενες» ώρες μέσα στην ημέρα, επειδή το σώμα σας δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί στον νέο ρυθμό.

Πώς να προετοιμαστείτε για την αλλαγή της ώρας

Οι ειδικοί προτείνουν μερικές απλές κινήσεις που μπορούν να κάνουν την προσαρμογή πιο εύκολη.