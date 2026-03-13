Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί η Αστυνομία στον Πύργο καθώς ένας πατέρας άρπαξε τα ανήλικα παιδιά του και η σύντροφός του και μητέρα των παιδιών τον αναζητά.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Η μητέρα των παιδιών, εμφανώς αναστατωμένη, μετέβη άμεσα στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πύργου, όπου κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές, αναφέροντας ότι ο σύντροφός της άρπαξε τα παιδιά και εξαφανίστηκε.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες, Πέμπτη 12/3 το μεσημέρι στην περιοχή των Λαστεΐκων και όλα ξεκίνησαν από μια οικογενειακή διαμάχη φαίνεται πως πήρε επικίνδυνη τροπή.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το επεισόδιο σημειώθηκε ανάμεσα σε ζευγάρι Ρομά, με την ένταση να κλιμακώνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε -όπως καταγγέλλεται- ο πατέρας των παιδιών να πάρει μαζί του τα δύο ανήλικα, ηλικίας μόλις 2 και 3 ετών, και να απομακρυνθεί από το σημείο.

Η καταγγελία της μητέρας σήμανε άμεσα συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ., με τους αστυνομικούς να κινητοποιούνται προκειμένου να εντοπίσουν τον πατέρα και τα δύο μικρά παιδιά.

Από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε ευρεία επιχείρηση εντοπισμού, με αστυνομικές δυνάμεις να συλλέγουν πληροφορίες και να «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπήρχαν ενδείξεις ότι ο άνδρας ενδέχεται να κινείται στην περιοχή του Παλαιοχωρίου, κοντά στη Γαστούνη.

Οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προσπαθώντας να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, αλλά και τις προθέσεις του πατέρα. Παράλληλα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πολύ μικρή ηλικία των δύο παιδιών, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επείγουσα την προσπάθεια εντοπισμού τους.

Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, οι αστυνομικοί δεν είχαν καταφέρει να εντοπίσουν τα ίχνη του πατέρα.