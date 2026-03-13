Η Qatar Sports Investments (QSI), το επενδυτικό fund που αποτελεί τον βασικό μέτοχο της Παρί Σεν Ζερμέν, ετοιμάζεται να καταθέσει προσφορά στο NBA για συμμετοχή στην ευρωπαϊκή διοργάνωση που σχεδιάζει η αμερικανική λίγκα, με έδρα το Παρίσι. Την πληροφορία, που αρχικά δημοσίευσε η L’Equipe, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του καταριανού ομίλου στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η QSI, υπό την καθοδήγηση του Νασέρ Αλ Κελαϊφί –προέδρου της Παρί Σεν Ζερμέν– συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία επιλογής επενδυτών για τη δημιουργία νέων ομάδων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επέκτασης του NBA.

Διευκρινίζεται πάντως ότι η υποψηφιότητα δεν αφορά άμεσα την ποδοσφαιρική ομάδα της Παρί Σεν Ζερμέν. Η πρόταση κατατίθεται από την ίδια την QSI ως επενδυτικό σχήμα, το οποίο επιδιώκει να ιδρύσει και να αναπτύξει μια νέα μπασκετική ομάδα στην πόλη του Παρισιού.

Παράλληλα, η κίνηση αυτή θεωρείται ότι εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική του καταριανού ομίλου για την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και του brand της Παρί Σεν Ζερμέν σε διαφορετικά αθλητικά πεδία.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές έχουν προθεσμία έως τις 31 Μαρτίου για να καταθέσουν τις οικονομικές τους προτάσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, η διαδικασία διαπραγματεύσεων ενδέχεται να διαρκέσει τουλάχιστον έναν χρόνο, καθώς υπάρχει σημαντική απόσταση ανάμεσα στις οικονομικές απαιτήσεις της διοίκησης του NBA και στα ποσά που εμφανίζονται διατεθειμένοι να επενδύσουν οι υποψήφιοι.

Το NBA είχε ανακοινώσει το 2025 τα σχέδιά του για τη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, η οποία προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2027 σε συνεργασία με τη FIBA. Στα πλάνα της λίγκας βρίσκονται μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως το Παρίσι, η Λιόν, το Λονδίνο, το Βερολίνο, η Μαδρίτη, η Βαρκελώνη, το Μιλάνο, η Ρώμη, το Μάντσεστερ, το Μόναχο, η Αθήνα και η Κωνσταντινούπολη.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και τριβές με την EuroLeague, τη σημερινή κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στην Ευρώπη, η οποία πρόσφατα προχώρησε και σε αλλαγή ηγεσίας, με τον Ισπανό Τσους Μπουένο να αναλαμβάνει την προεδρία.