Ένα αποτρόπαιο έγκλημα αποκαλύφθηκε στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, με έναν 74χρονο άνδρα να κατηγορείται ότι δολοφόνησε την 33χρονη σύζυγό του και διαμέλισε το σώμα της, πετώντας τα μέλη της σε διαφορετικές τοποθεσίες. Μέλη της σορού της γυναίκας εντοπίστηκαν σε δύο ξεχωριστά σημεία με διαφορά μηνών, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Ο 74χρονος Ρουπτσάντ Σίμπο κατηγορείται για ανθρωποκτονία, απόκρυψη σορού και αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων.

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν εργαζόμενοι στην καθαριότητα που συνέλεγαν απορρίμματα κοντά στη διασταύρωση των οδών «149th Avenue» και «Brookville Boulevard» προχώρησαν σε μια φρικιαστική ανακάλυψη. Μέσα σε μια σακούλα σκουπιδιών, τυλιγμένος με κουβέρτα, εντοπίστηκε ο αποκεφαλισμένος και διαμελισμένος κορμός μιας γυναίκας.

Ο ιατροδικαστής ταυτοποίησε αργότερα ότι τα λείψανα είναι της 33χρονης Σαλίσα Αλί, συζύγου του Σίμπο, ενώ διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός της προήλθε από ανθρωποκτονία.

Νέα εξέλιξη σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν εντοπίστηκαν κι άλλα ανθρώπινα μέλη -μεταξύ των οποίων το κεφάλι, τα πόδια και ένα χέρι- στο «Jamaica Bay Wildlife Refuge», κοντά στη γέφυρα «North Channel Bridge». Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα μέλη ανήκουν στην άτυχη γυναίκα.

Οι Αρχές οδηγήθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο έπειτα από έρευνα στο κινητό τηλέφωνο του Σίμπο, όπου εντοπίστηκαν συντεταγμένες σε εφαρμογή χαρτών, καταγεγραμμένες την επόμενη ημέρα από την τελευταία φορά που η γυναίκα εθεάθη ζωντανή.

Ο 74χρονος συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης 11 Μαρτίου.

«Ο κατηγορούμενος κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να αποφύγει την ευθύνη για τη βίαιη δολοφονία της συζύγου του, πετώντας τα μέλη του σώματός της σε απομονωμένες περιοχές και αποκρύπτοντας κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία, σε μια προφανή προσπάθεια συγκάλυψης αυτού του φρικτού εγκλήματος», δήλωσε η εισαγγελέας του Κουίνς, Μελίντα Κατζ.

Σε περίπτωση καταδίκης του, ο Σίμπο αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 25 ετών.

Οι γείτονες της οικογένειας δηλώνουν συγκλονισμένοι από την υπόθεση. «Είναι πραγματικά ανατριχιαστικό να συνειδητοποιείς ότι τέτοιοι άνθρωποι ζουν ακριβώς δίπλα σου, ενώ προσπαθείς να μεγαλώσεις την οικογένειά σου εδώ και εκτίθεσαι σε κάτι τέτοιο», δήλωσε η γειτόνισσα Χασίνα Ντουάρικα, όπως μεταδίδει το CBS News.