Στη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στην επίθεση που εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για «λάθος θεματική και λάθος timing».

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, επεσήμανε αρχικά για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου και στην παρατήρηση ότι ήταν η ΝΔ που «προκάλεσε» την απόφαση Ανδρουλάκη, πως «εμείς δεν διαγράψαμε κανένα. Όταν ένας άνθρωπος λέει το προφανές σε ένα σοβαρό εθνικό ζήτημα, σε συνέχεια της κατάστασης που υπάρχει στη Μέση Ανατολή, δεν χρειάζεται να τον αντιμετωπίσουμε μικρόψυχα. Δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάζω αν είναι σωστή ή όχι μια διαγραφή από ένα άλλο κόμμα».

Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι «δεν υπάρχει θέμα προσέγγισης της Νέας Δημοκρατίας με τον κ. Κωνσταντινόπουλο, δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Η Νέα Δημοκρατία έχει μπροστά της χρόνο για παραδοτέα ενόψει των εκλογών».

Κληθείς να σχολιάσει στη συνέχεια τα όσα είπε χθες στη Βουλή ο πρώην πρωθυπουργός και ανεξάρτητος βουλευτής Αντώνης Σαμαράς, κατά τη συζήτηση για τις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων της Ελλάδας με την αμερικανική εταιρεία Chevron, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «δεν έχουν καμία βάση όσα είπε. Πέραν των όσων επαρκέστατα απάντησε ο αρμόδιος υπουργός κ. Παπασταύρου, δεν υπάρχει ζήτημα παραχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτά που είπε ο κ. Σαμαράς δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Ήταν πολύ λάθος η θεματική που επέλεξε να επιτεθεί, γιατί ακόμα και οι πιο σκληροί επικριτές της κυβέρνησης, όλοι, παραδέχονται ότι σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, αυτό που λέμε εθνικά θέματα, η κυβέρνηση έχει περάσει πολύ πάνω από τον πήχη, έχει διαχειριστεί κρίσεις, έχει δυναμώσει τη χώρα».

Και κατέληξε: «Ήταν λάθος και η θεματική και η χρονική συγκυρία. Εδώ ο κόσμος καίγεται, το να γίνονται επιθέσεις για ένα θέμα που δεν υπάρχει δεν είναι το καλύτερο για τη χώρα».