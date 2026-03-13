Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αποδεσμεύσει 200.000 δολάρια βοήθειας έπειτα από την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 150 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων παιδιά, στις 28 Φεβρουαρίου σε σχολείο στο νότιο Ιράν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι βομβάρδισαν το σχολείο της Μινάμπ την πρώτη ημέρα του πολέμου.

«Ο Σύλλογος Ερυθρού Σταυρού της Κίνας αποφάσισε να προσφέρει 200.000 δολάρια σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια στον Ιρανικό Σύλλογο Ερυθράς Ημισελήνου», κυρίως για να συλλυπηθεί και να προσφέρει στήριξη στους γονείς των μαθητριών που έχουν σκοτωθεί στη σύγκρουση, δήλωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται η παροχή τέτοιου είδους βοήθειας από το Πεκίνο από την αρχή του πολέμου.

«Το Πεκίνο είναι έτοιμο να παράσχει περαιτέρω απαραίτητη βοήθεια στο Ιράν και στήριξη στον ιρανικό λαό», δήλωσε ο Γκούο Τζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Η Κίνα καταδικάζει όλες τις επιθέσεις που γίνονται αδιακρίτως κατά αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων. Οι επιθέσεις κατά των σχολείων και των παιδιών συνιστούν μια ακόμα σοβαρότερη παράβαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και παραβαίνουν τις θεμελιώδεις αρχές της ανθρώπινης συνείδησης και ηθικής», δήλωσε ο ίδιος.

Το Πεκίνο έχει εκφράσει την οργή του για τις αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις.

Η Κίνα επηρεάζεται άμεσα από τον αποκλεισμό του Στενού του Χορμούζ: πάνω από το ήμισυ των εισαγωγών της σε αργό που μεταφέρεται διά θαλάσσης προέρχεται από τη Μέση Ανατολή και διέρχεται κυρίως μέσω του Στενού, σύμφωνα με την εταιρία αναλυτών Kpler.

Οι ειδικοί εκτιμούν, ωστόσο, απίθανο να θυσιάσει η Κίνα τα συμφέροντά της και να αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ, ειδικά μερικές εβδομάδες πριν από πιθανή επίσκεψη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα στα τέλη Μαρτίου-αρχές Απριλίου.