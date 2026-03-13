Η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει αρχίσει να αφήνει έντονο αποτύπωμα και στον τουρισμό του Ντουμπάι, ενός προορισμού που μέχρι πρόσφατα έσφυζε από επισκέπτες. Οι άδειες παραλίες, τα κενά τραπέζια στα εστιατόρια και οι εργαζόμενοι που βλέπουν τα εισοδήματά τους να εξαφανίζονται αποτυπώνουν την πραγματικότητα που διαμορφώνει ο πόλεμος στην περιοχή.

Ο Ντούλας, ένας 26χρονος εργαζόμενος από τη Σρι Λάνκα που απασχολείται εδώ και έξι χρόνια σε επιχείρηση ενοικίασης τζετ σκι, περιγράφει την κατάσταση με λίγες λέξεις: «Χθες: μηδέν. Σήμερα: μηδέν. Δεν υπάρχει ούτε πελάτης». Όπως λέει, «Ποτέ δεν έχω δει το Ντουμπάι έτσι».

Στην περίφημη παραλία Jumeirah Beach Residence (JBR), που συνήθως κατακλύζεται από τουρίστες, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Οι ξαπλώστρες παραμένουν άδειες μπροστά στη θάλασσα, τα τραπέζια στα εστιατόρια δεν έχουν πελάτες, ενώ τα καταστήματα με τουριστικά σουβενίρ, αρώματα και δραστηριότητες θαλάσσιων σπορ περιμένουν μάταια τους επισκέπτες που κάποτε κατέκλυζαν την περιοχή.

Ακόμη και το εμβληματικό Ain Dubai, η μεγαλύτερη ρόδα στον κόσμο γνωστή και ως «Μάτι του Ντουμπάι», έχει σταματήσει να λειτουργεί, ενώ στη βάση της το Μουσείο της Μαντάμ Τισό δεν καταφέρνει πλέον να προσελκύσει τα πλήθη, παρά τις σημαντικές εκπτώσεις στα εισιτήρια.

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, γνωστή για τα τεχνητά νησιά της και τους εντυπωσιακούς ουρανοξύστες της, είχε καταφέρει να καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Μέσης Ανατολής. Μόνο το περασμένο έτος υποδέχθηκε 19,6 εκατομμύρια επισκέπτες.

Ωστόσο, στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, πριν ξεκινήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, η κατάσταση άλλαξε δραματικά. Από τις 28 Φεβρουαρίου, η εκτόξευση ιρανικών πυραύλων και drone έχει προκαλέσει κύμα ανησυχίας, οδηγώντας πολλούς τουρίστες να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Με τα έσοδα από τον τουρισμό να μειώνονται δραστικά, ολόκληρος ο κλάδος ελπίζει σε μια γρήγορη αποκλιμάκωση της σύγκρουσης. Παράλληλα, όμως, οι εργαζόμενοι στον τουριστικό τομέα βλέπουν το μέλλον τους με ανησυχία.

Ο Ντούλας, που λαμβάνει μισθό 4.500 ντιρχάμ (975 ευρώ), δεν πληρώθηκε τον τελευταίο μήνα. «Δανείστηκα 1.000 ντιρχάμ από φίλο, πλήρωσα 800 στο ενοίκιο, αλλά δεν μου μένουν παρά 200 ντιρχάμ για να ζήσω», εξηγεί.

Η επιστροφή στην πατρίδα του δεν αποτελεί εύκολη λύση. «Ούτε καν η επιστροφή στην χώρα μου δεν είναι επιλογή», λέει, επισημαίνοντας ότι οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν τριπλασιαστεί λόγω της μείωσης των πτήσεων. Όπως τονίζει, «Δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να περιμένουμε και να ελπίζουμε».

«Τελικά, οι τουρίστες θα επιστρέψουν»

Σύμφωνα με το World Travel and Tourism Council (WTTC), στο οποίο συμμετέχουν μεγάλες τουριστικές εταιρείες παγκοσμίως, οι ημερήσιες οικονομικές απώλειες στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου φτάνουν τα 600 εκατομμύρια δολάρια.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας το 13% του ΑΕΠ για το 2025 και προσφέροντας εργασία σε περίπου 925.000 ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι αλλοδαποί εργαζόμενοι.

Πολλοί από αυτούς προέρχονται από χώρες της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, έχοντας μετακινηθεί στο Ντουμπάι αναζητώντας ασφάλεια και οικονομική σταθερότητα.

«Είμαι από την Συρία και έχω γνωρίσει τον πόλεμο. Αρα οι πύραυλοι και τα drone δεν με φοβίζουν», λέει ένας νεαρός πωλητής αρωμάτων. «Αλλά πληρώνομαι με ποσοστά επί των πωλήσεων και δεν έχω πια τα μέσα να μείνω εδώ και αυτό με φοβίζει», συμπληρώνει.

Ο Καλχάν, επίσης από τη Σρι Λάνκα, αμείβεται με προμήθειες που συμπληρώνουν έναν βασικό μισθό 3.000 ντιρχάμ (709 ευρώ). «Βρίσκομαι στο Ντουμπάι για να έχω καλύτερες συνθήκες ζωής, αλλά τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει», λέει.

Καθώς πλησιάζει το Έιντ αλ-Φιτρ, η γιορτή που σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανιού, τα 827 ξενοδοχεία της πόλης προσπαθούν να προσελκύσουν επισκέπτες με ειδικές προσφορές, ελπίζοντας τουλάχιστον να κινητοποιήσουν τους κατοίκους και τις οικογένειές τους.

Την ίδια στιγμή, επαγγελματίες του κλάδου εκφράζουν ανησυχία για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες στην εικόνα του Ντουμπάι, μιας πόλης που έχει χτίσει τη φήμη της ως ασφαλές και σταθερό καταφύγιο στην περιοχή.

Ο Ναμπίλ Χαριούλι, ιδιοκτήτης τουριστικού γραφείου στο Ντουμπάι, εκτιμά ότι «είναι βέβαιο πως θα υπάρξουν επιπτώσεις για μερικούς μήνες». Ωστόσο εμφανίζεται αισιόδοξος για την πορεία της πόλης.

Όπως σημειώνει, «Το κυριότερο είναι η επιστροφή της σταθερότητας», υπενθυμίζοντας ότι το Ντουμπάι έχει ήδη ξεπεράσει κρίσεις όπως η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και η πανδημία της Covid.

Και καταλήγει: «Αν υπάρχει μία πόλη που μας έχει δείξει ότι μπορεί να ανακάμψει, αυτή είναι το Ντουμπάι».