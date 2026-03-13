Λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έριξε τρικάκια στη Βηρυτό πριν από λίγο, καλώντας τους πολίτες να δράσουν κατά της Χεζμπολάχ.



«Αν θέλετε να γίνετε μέρος μιας πραγματικής αλλαγής και να συμβάλετε στην ευημερία και την άμυνα της χώρας σας, είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε», αναφέρουν τα φυλλάδια, τα οποία περιλαμβάνουν το λογότυπο της Μονάδας 504 της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών.

Η συγκεκριμένη μονάδα ειδικεύεται στη συλλογή πληροφοριών από ανθρώπινες πηγές (HUMINT), σύμφωνα με τον ιστότοπο Timesofisrael.com



«Για την ασφάλειά σας μείνετε μακριά. Πάρτε από αυτούς τα όπλα», έγραφαν κάποια άλλα τρικάκια που προέτρεπαν τους πολίτες να απομακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ.

Δείτε το βίντεο:

بالفيديو: هكذا بدت #بيروت لحظة إلقاء المناشير الإسرائيلية pic.twitter.com/nCunCidGlB — VDL24 صوت لبنان (@sawtlebnan) March 13, 2026









