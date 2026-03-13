Ένα ακόμη έντονο φραστικό επεισόδιο με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εκτυλίχθηκε πριν από λίγη ώρα στη Βουλή, καθώς η πολιτική αρχηγός στράφηκε μεταξύ άλλων και κατά της συζύγου και των παιδιών του πρωθυπουργού, αλλά και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν σφοδρές αντιδράσεις από τα έδρανα της πλειοψηφίας.

Ειδικότερα κατά τη συζήτηση που διεξάγεται στην Ολομέλεια για τις συμβάσεις τέσσερις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, η κ. Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε καταρχάς «γυμνοσάλιαγκα» τον Μακάριο Λαζαρίδη και «φασίστα» τον Δημήτρη Μαρκόπουλο ενώ ακολούθως, σε άλλο σημείο της ομιλίας της, υποστήριξε πως η κόρη του πρωθυπουργού, Σοφία Μητσοτάκη, είναι δημόσιο πρόσωπο και άρα «ελεγχόμενο», από τη στιγμή που φωτογραφήθηκε με τον πατέρα της σε χριστουγεννιάτικη γιορτή του Μεγάρου Μαξίμου.

Οι βουλευτές ζήτησαν με έντονο ύφος τον λόγο για να απαντήσουν επί προσωπικού, με την προεδρεύουσα της συνεδρίασης, Όλγα Γεροβασίλη, να αρνείται να τους τον δώσει, διακόπτοντας τη συνεδρίαση προκειμένου να επανέλθει η τάξη.

Με την επανέναρξη στο προεδρείο ανέβηκε ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης λέγοντας πως: «Δεν είμαι δικαστής αλλά όσα προηγήθηκαν αποτελούν ντροπή για το Κοινοβούλιο. Τα πρακτικά παραπέμπονται στην επιτροπή Δεοντολογίας. Την ώρα που γίνονταν αυτά βρίσκονταν παιδιά στα θεωρεία. Είναι ντροπή, κι αυτό το λέω σε όλα τα κόμματα». Σε καταδίκη των όσων έγιναν προχώρησε και ο κ. Νίκος Παππάς εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζώρτζια Κεφαλά, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η ευθύνη για το επεισόδιο ανήκει στην πλειοψηφία.

Ο διάλογος που προηγήθηκε είχε ως εξής:

Κωνσταντοπούλου: Υπάρχουν δημοσιεύματα που βγάζουν τα μέσα ενημέρωσης, που δεν τα διαβάζει ούτε η μάνα τους, αλλά τα χρηματοδοτεί η κυβέρνηση, για να χτυπάνε πολιτικούς αντιπάλους, κι έχετε πολλούς. Πρώτοι – πρώτοι, Λαζαρίδης και Μαρκόπουλος, μεγάλοι αστέρες της δημοσιογραφίας που τώρα εκπροσωπούν στα πρώτα έδρανα…

Μαρκόπουλος: Άιντε…

Κωνσταντοπούλου: Τα «άιντε» κ. Μαρκόπουλε, να μην τα πείτε ούτε στους δασκάλους του παιδιού σας που πήγατε να τραμπουκίσατε.

Μαρκόπουλος: Πήγαινε να υπερασπιστείς κανένα βιαστή, τους υπαλλήλους σου τους πληρώνεις;

Γεροβασίλη: Να ανακαλέσετε

Μαρκόπουλος: Δεν ανακαλώ

Γεροβασίλη: Θα διαγραφεί από τα πρακτικά

Κωνσταντοπούλου: Οι φασιστές με αυτό τον τρόπο έχουν μάθει να χυδαιολογούν την ώρα που τα συμφέροντα τους έχουν στο χέρι τους. Τσιράκια και κονδυλοφόροι. Πηγαίνετε στην Νίκαια για να τραμπουκίζετε γιατρούς μαζί με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Μαρκόπουλος: Όλα καλά τώρα κυρία Πρόεδρε; Δεν θα ζητήσετε να ανακαλέσει;

Κωνσταντοπούλου: Πηγαίνετε στην Νίκαια να τραμπουκίζετε γιατρούς

Γεροβασίλη: Σταματήστε το πινγκ- πονγκ.

Και ακολούθως ειπώθηκαν τα εξής:

Κωνσταντοπούλου: Δεν έγινε καμία χυδαία επίθεση (σ.σ. για την κόρη του πρωθυπουργού). Δημοσιοποιήθηκε αυτό που ο ελληνικός λαός δικαιούται να λέει. Όταν ο πρωθυπουργός φωτογραφίζεται με την κόρη του στα κάλαντα και το πρόσωπο αυτό είναι στους επαναπατριζόμενους αυτό είναι δημόσιο γεγονός. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες που δεν έχουν ακόμα επαναπατριστεί γιατί δεν έχετε λύση το πρόβλημα των κατοικιδίων τους. Αυτοί δεν έχουν ζωή ή δεν είναι συγγενείς του πρωθυπουργού; Οι συγγενείς πρωθυπουργού που συμμετέχουν σε δημόσια γεγονότα ή τα επηρεάζουν δεν είναι υπεράνω αναφοράς.

Μαρκόπουλος: Δύο ζωές έχουν υπηρετήσει τον κατήφορο. Η Ζωή Λάσκαρη στον Κατήφορο του Δαλιανίδη αλλά με λαμπερό τρόπο και εσείς με τον γκρίζο τρόπο. Είστε απαράδεκτη και χυδαία. Δεν μπορεί να υβρίζει οικογένειες τα παιδιά μας και την κόρη πρωθυπουργού. Δεν έχετε πάρει αγωγή από το σπίτι σας. Είστε απαράδεκτη και επιστρέφουμε τις καταγγελίες. Είστε ζήτουλας της οργής μας και θα πάρετε πίσω το γέλιο μας.

Λαζαρίδης: Ακούσαμε για μια ακόμα φορά την κα Κωνσταντοπούλου παρουσία 3 βουλευτών της που είναι όλοι διορισμένοι. Την ακούσαμε σε ένα χυδαίο τοξικό, σεξιστικό λόγο που δεν συνάδει με την αίθουσα αλλά και συνολικά με τις απόψεις των πολιτών. Με εντυπωσιάζει ότι στα έδρα κάθονται 2 γυναίκες και δεν αντέδρασαν στις επιθέσεις προς την σύζυγο και την κόρη του πρωθυπουργού. Θα μου πείτε βέβαια η μια βουλευτής της Πλεύσης δεν υπερασπίστηκε ούτε την σύζυγο του αδελφού της. Πώς επιτρέπετε τέτοιες αναφορές; Δεν σας αφορά πού βρίσκεται η Σοφία Μητσοτάκη. Ούτε μπαίνουμε σε προσωπικές σχέσεις, ούτε εμείς μπήκαμε στις δικές σας σχέσεις με τον Διαμαντή Καραναστάση. Με οικογένειες δεν σας παίρνει να εμπλέκεστε. Είπατε ότι η κυβέρνηση ασχολείται με πρακτικές μαφίας. Όμως στην Σικελία οι μαφίες δεν μπλέκουν γυναικόπαιδα. Εκτός από άθλια πολιτικός, είστε και πολιτική μαφία.

Κωνσταντοπούλου: Εντυπωσιακό να βλέπει κανείς την ΝΔ να κατρακυλάει σε αυτό το επίπεδο του λαγουμιού όπου συμφύρεστε και με άλλα τρωκτικά. Θλιβερό για τον Μητσοτάκη να τον υπερασπίζονται Λαζαρίδης – Μαρκόπουλος. Ο Λαζαρίδης ο δημοσιογράφος της Ελεύθερης Ώρας. Η λέξη γυναικόπαιδα κύριε γυμνοσάλιαγκα…

Γεροβασίλη: Να ανακαλέσετε. Να τελειώσει εδώ αυτή η βεντέτα

Κωνσταντοπουλου: Μου τρώτε το χρόνο να προσέχετε τις εκφράσεις σας. Η λέξη γυναικόπαιδα είναι ανεπίτρεπτα σεξιστική. Τι θα πει. Ότι είναι οι γυναίκες άμαχος πληθυσμός; Οι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας είναι οι πιο έντιμοι. Το ότι καταφέρατε κάποιους να τους εκμαυλίσετε αφορά το δικό σας φύραμα.

Γεροβασίλη: Δεν θα επιτρέψω τον ευτελισμό διακόπτετε η διαδικασία.

Μετά την παρέμβαση του κ. Νικήτα Κακλαμάνη και ενώ το κλίμα φαινόταν προς στιγμήν ότι ομαλοποιείται, τον λόγο ζήτησε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά, ανατροφοδοτώντας την ένταση. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο περιστατικό με την καταγγελία που έχει καταθέσει η νύφη της στην επιθεώρηση εργασίας υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε ως εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας εργασιακό μπούλινγκ από την κα Κωνσταντοπούλου ενώ παρέμενε επί ένα χρόνο απλήρωτη. Υποστήριξε δε ότι η ΝΔ δεν δικαιούται να διαμαρτύρεται για τις επιθέσεις που εξαπολύει η Πλεύση Ελευθερίας κατά της κόρης του πρωθυπουργού όταν οι βουλευτές της πλειοψηφίας ζητούν από την ίδια εξηγήσεις για τις καταγγελίες της νύφης της. Μεταξύ άλλων η βουλευτής υποστήριξε ότι «εντεταλμένοι δημοσιογράφοι» την ακολουθούν ακόμα και στην τουαλέτα προκειμένου να την ρωτήσουν για το περιστατικό. Στην απάντησή του ο κ. Λαζαρίδης είπε «Δεν ανοίξαμε εμείς το θέμα. Η νύφη σας μίλησε για μπούλινγκ και μη πληρωμές».