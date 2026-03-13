Ο πλέον υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος για την πυρηνική ενέργεια δήλωσε σήμερα ότι δεν έχουν παρατηρηθεί αλλαγές στα επίπεδα ραδιενέργειας ύστερα από πλήγματα στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στον πόλεμο που εξαπολύθηκε εναντίον του από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Δεν ήταν άμεσα σαφές σε ποια πλήγματα αναφέρεται το τηλεγράφημα του πρακτορείου RIA, το οποίο επικαλείται τον Αλεξέι Λιχατσόφ, επικεφαλής της κρατικής εταιρίας πυρηνικής ενέργειας Rosatom.

Το Ιράν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι πυρηνικές του εγκαταστάσεις στη Νατάνζ χτυπήθηκαν στη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αλλά δεν υπήρξε διαρροή ραδιενεργού υλικού.