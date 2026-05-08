Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν την επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού, χτυπώντας πλέον ευθέως ιρανικά τανκερ, ενώ η Τεχεράνη μιλά για «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας και απειλεί ξανά στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), αμερικανικές δυνάμεις «έθεσαν εκτός λειτουργίας» τα ιρανικά δεξαμενόπλοια Sea Star III και Sevda, τα οποία επιχειρούσαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό και να εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν. Ένα F/A-18 Super Hornet του Πολεμικού Ναυτικού, απογειωμένο από το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush, εξαπέλυσε «πλήγματα ακριβείας» στις τσιμινιέρες των δύο τάνκερ, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν και να μην μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους προς το Ιράν, χωρίς –κατά τις ΗΠΑ– να βυθιστούν ή να υπάρξουν απώλειες πληρώματος.

U.S. forces disabled two Iranian tankers, Sea Star III and Sevda, after the vessels attempted to breach the American naval blockade and enter an Iranian port.



Η CENTCOM ανέφερε ότι η ενέργεια εντάσσεται στην επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού που έχει κηρύξει η Ουάσινγκτον σε πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια, μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων και τα συνεχιζόμενα επεισόδια με ιρανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Τεχεράνη: «Κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας»

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας, μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών και τα αμερικανικά πλήγματα. Ο εκπρόσωπος Εσμαΐλ Μπαγαΐ υποστήριξε ότι η χθεσινοβραδινή δράση των ΗΠΑ «συνιστά ξεκάθαρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της εκεχειρίας», προσθέτοντας ότι οι ιρανικές δυνάμεις «κατάφεραν σκληρό πλήγμα στον εχθρό και απώθησαν τις επιθέσεις με όλη τους την ισχύ».

Η Τεχεράνη θεωρεί τον αμερικανικό αποκλεισμό «παράνομο» και «εχθρική ενέργεια» και έχει κατηγορήσει επανειλημμένα την Ουάσινγκτον ότι με τις κινήσεις της υπονομεύει την κατάπαυση του πυρός.

Απειλές των Φρουρών της Επανάστασης για το Ορμούζ

Σε αυτό το κλίμα, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) εξέδωσαν νέο προειδοποιητικό μήνυμα προς τις ΗΠΑ, καλώντας τα αμερικανικά πολεμικά πλοία να μείνουν μακριά από το Στενό του Ορμούζ. Προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε «λανθασμένη κίνηση» ή παραβίαση της εκεχειρίας από στρατιωτικά πλοία μπορεί να οδηγήσει σε «σκληρή απάντηση» με πυραύλους και drones, μιλώντας ακόμη και για «θανάσιμες δίνες» στις οποίες μπορεί να εγκλωβιστούν αμερικανικές δυνάμεις.

Οι προειδοποιήσεις αυτές προστίθενται σε μια σειρά από σκληρές δηλώσεις και στρατιωτικές κινήσεις εκατέρωθεν, που διατηρούν σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο τον κίνδυνο νέας μεγάλης κλιμάκωσης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ – έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.