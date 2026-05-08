Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε την Παρασκευή τις ΗΠΑ για «απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια» και για υπονόμευση των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου, μια μέρα μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ του αμερικανικού στρατού και του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ.

Ο αμερικανικός στρατός πυροβόλησε την Παρασκευή δύο ακόμη πετρελαιοφόρα υπό ιρανική σημαία, τα M/T Sea Star III και M/T Sevda, όπως ανέφερε το Αμερικανικό Κεντρικό Στρατηγείο σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Κεντρικό Στρατηγείο δήλωσε ότι «απέκλεισε και τα δύο πετρελαιοφόρα μετά από πυροβολισμούς με πυρομαχικά ακριβείας στις καμινάδες τους» και εμπόδισε την είσοδό τους σε ιρανικό λιμάνι.

Οι επιθέσεις ακολούθησαν μια παρόμοια αμερικανική επίθεση εναντίον ενός ιρανικού πετρελαιοφόρου την Τετάρτη. Το Ιράν δήλωσε ότι ανταποκρινόταν σε αυτή την επίθεση όταν το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αντάλλαξαν πυραύλους την Πέμπτη.

Λίγο νωρίτερα, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News μετέδωσε ότι ο αμερικανικός στρατός προχώρησε σε νέα αεροπορικά πλήγματα σήμερα και έπληξε πολλά άδεια δεξαμενόπλοια που επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Παρασκευή ότι ο πόλεμος με τις ΗΠΑ βρισκόταν σε «κατάσταση ονομαστικής εκεχειρίας», υπονοώντας ότι η Τεχεράνη δεν θεωρούσε την εκεχειρία νεκρή, αλλά την έβλεπε ως εύθραυστη, μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ την προηγούμενη μέρα. Ο Εσμαΐλ Μπαγκάι, εκπρόσωπος του υπουργείου, δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμη «υπό εξέταση» και ότι το Ιράν θα ανακοινώσει την απόφασή του μόλις αυτή ληφθεί.

Δέκα ναυτικοί τραυματίστηκαν και πέντε αγνοούνται μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ και τη γύρω περιοχή, από τις οποίες χτυπήθηκε ένα φορτηγό πλοίο, ανέφερε ένας Ιρανός αξιωματούχος. «Κατά τη διάρκεια των επιθετικών ενεργειών των Αμερικανών την περασμένη νύχτα στα Στενά του Ορμούζ και τη Θάλασσα του Μακράν (κόλπος του Ομάν), ένα φορτηγό πλοίο που βρισκόταν κοντά στα χωρικά ύδατα του Μινάμπ χτυπήθηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες», είπε ο Μοχαμάντ Ραντμέχρ, τοπικός αξιωματούχος στην επαρχία Χορμοζγκάν, τον οποίο επικαλείται το ιρανικό πρακτορείο Mehr. «Δεκα τραυματισμένοι ναυτικοί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και οι τοπικές αρχές και οι ομάδες έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να διαπιστώσουν τι συνέβη με τους υπόλοιπους πέντε», πρόσθεσε. Ο Ραντμέχρ δεν διευκρίνισε αν το συγκεκριμένο πλοίο ήταν ο στόχος των πυρών.

Ιρανικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε σήμερα ότι «σποραδικές συγκρούσεις» διεξάγονται μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας και του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στα Στενά του Ορμούζ, παρά την κατάπαυση του πυρός που ισχύει επισήμως. «Εδώ και μια ώρα, σποραδικές συγκρούσεις λαμβάνουν χώρα μεταξύ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και αμερικανικών πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars χωρίς να αναφέρει περισσότερα στοιχεία. Λίγο νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας, έπειτα από προηγούμενες ανταλλαγές πληγμάτων μεταξύ των εμπόλεμων μερών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ερωτηθείς για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν «απάντηση» από το Ιράν την Παρασκευή, ενώ τόσο ο Πρόεδρος Τραμπ όσο και το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσαν ότι η εκεχειρία ενός μήνα τηρείται. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συζητούν μια πρόταση μιας σελίδας από την πλευρά των ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία οι δύο πλευρές θα ανοίξουν εκ νέου το στενό και θα σταματήσουν τις εχθροπραξίες για 30 ημέρες, ενώ θα διαπραγματεύονται μια συνολική συμφωνία, όπως ανέφεραν τρεις Ιρανοί αξιωματούχοι.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε την Πέμπτη ότι «απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις» εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών περιελάμβαναν πυραύλους, drones και μικρά σκάφη. Σε απάντηση, ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι «στοχεύσε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις υπεύθυνες για την επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων», συμπεριλαμβανομένων θέσεων εκτόξευσης πυραύλων και drones.

Ο ιρανικός στρατός δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν παραβιάσει την κατάπαυση του πυρός την προηγούμενη ημέρα, πυροβολώντας ένα ιρανικό πετρελαιοφόρο που προσπαθούσε να διασχίσει τον αμερικανικό αποκλεισμό. Ανέφερε ότι «αντέδρασε επιτιθέμενος σε αμερικανικά στρατιωτικά σκάφη».

Ο κ. Τραμπ, μιλώντας στους δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον το βράδυ της Πέμπτης, χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις ως «ασήμαντο θέμα» και προειδοποίησε εκ νέου ότι το Ιράν «καλό θα ήταν να υπογράψει γρήγορα τη συμφωνία», σε μια προφανή αναφορά στην πρόταση μιας σελίδας των ΗΠΑ. Βασικό εμπόδιο ήταν το αίτημα των ΗΠΑ για εκ των προτέρων δεσμεύσεις σχετικά με το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και τα αποθέματά του σε υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο, ανέφεραν.

Την Παρασκευή, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκί, αμφισβήτησε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εάν οι αμερικανικές επιθέσεις αποτελούσαν «αδέξια τακτική πίεσης». Πρόσθεσε: «Κάθε φορά που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι ΗΠΑ επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια».