Στη Θεσσαλονίκη δύο ληστές εισέβαλαν σε ψιλικατζίδικο και τελικά έφυγαν με… άδεια χέρια.

Το επεισόδιο καταγράφηκε από βίντεο, το οποίο δείχνει τους ληστές να μπαίνουν με κουκούλες και μαχαίρι, απειλώντας τον ιδιοκτήτη.

Ο ιδιοκτήτης, όμως, αντέδρασε απροσδόκητα. Τους φώναξε να φύγουν, πήρε ένα ξύλινο κοντάρι και άρχισε να τους κυνηγάει.

Οι ληστές, φοβούμενοι, τράπηκαν σε φυγή, χωρίς να προλάβουν να αποσπάσουν κάτι.

«Βρισκόμαστε σε ένα κέντρο στη Θεσσαλονίκη, που καλώς ή κακώς από ένα σημείο και μετά συνηθίζονται αυτά τα περιστατικά. Δυστυχώς το κλέψιμο είναι καθημερινό φαινόμενο. Η ληστεία ήταν για πρώτη φορά, αλλά το κλέψιμο είναι καθημερινό φαινόμενο. Στενοχωριόμαστε που πιάνουμε ανθρώπους να κλέβουν και μετά από δύο εργάσιμες ημέρες τους ξανά πιάνουμε», είπε στο MEGA ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και συνέχισε:

«Πέντε η ώρα το πρωί ήμουν η νυχτερινή βάρδια. Έχω δύο παιδάκια και είμαι όλη νύχτα μακριά από τα παιδιά μου. Δε θα τους τα έδινα ούτε με μαχαίρι ούτε με όπλο. Ο λόγος που πήγα στο κοντάρι ήταν και η απόσταση, διότι δεν με πλησίασαν και πολύ κοντά. Εκείνη την ώρα σκέφτεσαι πως να προστατέψεις αυτό που έχεις δουλέψει όλη νύχτα. Πρέπει να αλλάξει ο νόμος για το κλέψιμο, για να σωθούμε και εμείς, για να σωθούν τα προϊόντα μας, για να σωθεί ο ιδρώτας μας».

