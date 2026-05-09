Η ατμόσφαιρα πάνω από την Αττική παραμένει επιβαρυμένη από την παρουσία αφρικανικής σκόνης, η οποία σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και την υγρασία δημιουργεί ένα χαρακτηριστικό θολό σκηνικό στο λεκανοπέδιο.

Το φαινόμενο, που έχει γίνει ορατό σε μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας, σχετίζεται με τη μεταφορά σωματιδίων από τη Σαχάρα μέσω νοτίων ανέμων. Παρότι η εικόνα της ατμόσφαιρας είναι έντονη, η ορατότητα δεν έχει φτάσει στα επίπεδα προηγούμενων πιο επιβαρυμένων επεισοδίων.

Ο καιρός μέχρι την Τρίτη και η πορεία της σκόνης

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη στο ΕΡΤnews, η μεταφορά της σκόνης οφείλεται στους νοτιάδες που ευνοούν τη μετακίνηση σωματιδίων από τη Βόρεια Αφρική προς τη χώρα.

Το Σάββατο καταγράφεται σταδιακή υποχώρηση του φαινομένου, καθώς οι άνεμοι στρέφονται σε βορειοδυτικούς, βοηθώντας στην καθαρότερη εικόνα της ατμόσφαιρας. Ωστόσο, από την Κυριακή αναμένεται νέα μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με πιο ήπια ένταση και κατά διαστήματα παρουσία της.

Η πλήρης απομάκρυνση του φαινομένου τοποθετείται χρονικά προς την Τρίτη, οπότε και αναμένεται σημαντική βελτίωση στην ατμοσφαιρική κατάσταση.

Άνοδος θερμοκρασίας και συνθήκες καλοκαιριού

Παρά τις διακυμάνσεις λόγω της σκόνης, η θερμοκρασία ακολουθεί ανοδική πορεία. Από την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα, οι συνθήκες θα θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι, με τις θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική να ενισχύουν τη ζέστη.

Τη Δευτέρα ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η κορύφωση της θερμής περιόδου εκτιμάται για την Τρίτη, όταν η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 33 έως 34 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Θεσσαλία, βόρεια Κρήτη και ανατολική Πελοπόννησο.

Η εξέλιξη του καιρού δείχνει ένα διάστημα με εναλλαγές ανάμεσα σε πιο καθαρή ατμόσφαιρα και νέες εισβολές σκόνης, σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες που θα διατηρηθούν έως και τα μέσα της εβδομάδας.