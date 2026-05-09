Με πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Κυριακής (10/5) με τον Ολυμπιακό, καθώς έμεινε εκτός αποστολής και ο Χόρχε Σάντσες λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

Οι «ααπρόμαυροι» είναι στο -6 από την κορυφή και θέλουν τη νίκη στο Καραϊσκάκη για να παραμείνουν ζωντανοί στη μάχη του τίτλου και παράλληλα για να γίνουν ξεκάθαρο φαβορί για τη 2η θέση, η οποία οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Μια νίκη που θα προσπαθήσουν να την πάρουν παρά τα προβλήματα που υπάρχουν και τα οποία αυξήθηκαν το Σάββατο (9/5), καθώς ο Σάντσες ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση και δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί, μένοντας εκτός αποστολής.

Ένα πρόβλημα που προστίθεται σε αυτά των Γιώργου Γιακουμάκη, Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά, με την επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ για την τελευταία προπόνηση πριν το ματς με τους «ερυθρόλευκους» να αναφέρει τα εξής…

«Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League 2025-26.

Η τελευταία προπόνηση, όπως συνηθίζεται, ήταν αφιερωμένη στις τακτικές λεπτομέρειες του ντέρμπι και ειδικό πρόγραμμα έγινε για τις στατικές φάσεις. Εκτός προπόνησης έμεινε ο Χόρχε Σάντσες λόγω ενοχλήσεων στη μέση και δεν θα είναι διαθέσιμος για την επικείμενη αναμέτρηση.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα και οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία.Το απόγευμα η ομάδα αναχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για Αθήνα».