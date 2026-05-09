Η Ουάσιγκτον παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις γύρω από τη Μέση Ανατολή, την ώρα που η ένταση με την Τεχεράνη παραμένει σε υψηλά επίπεδα και οι διπλωματικές επαφές κινούνται σε λεπτή ισορροπία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε εκ νέου έτοιμος να αυξήσει την πίεση προς το Ιράν, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το παράθυρο για νέες κινήσεις στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε την Παρασκευή πως αναμένει επίσημη απάντηση από την Τεχεράνη σχετικά με την τελευταία πρόταση που κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο να υπάρξει αποκλιμάκωση και να τερματιστεί η πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή. Την ίδια στιγμή, άφησε να εννοηθεί πως δεν αποκλείεται να επανενεργοποιηθεί η επιχείρηση «Σχέδιο Ελευθερία», η οποία είχε σχεδιαστεί για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

REPORTER: Do you think Iran is intentionally slow rolling the process?@POTUS: "We'll find out soon enough." pic.twitter.com/j1y0L7cijS — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 8, 2026

«Περιμένω γράμμα από το Ιράν απόψε, θα δούμε πώς θα πάει αυτό», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον.

Παρότι οι συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές δείχνουν να προχωρούν με αργούς ρυθμούς, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν ξανά όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την επιχείρηση «Ελευθερία». Η συγκεκριμένη αποστολή είχε τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας τις προηγούμενες ημέρες, παρά το γεγονός ότι είχε δημιουργηθεί ακριβώς για να προστατεύσει τα εμπορικά και στρατιωτικά πλοία που κινούνται στην κρίσιμη θαλάσσια δίοδο του Ορμούζ.

«Νομίζω ότι το “Σχέδιο Ελευθερία” είναι καλό, αλλά έχουμε και άλλους τρόπους να το κάνουμε. Ίσως επιστρέψουμε στην επιχείρηση αν δεν προχωρήσουν τα πράγματα, αλλά θα είναι κάτι παραπάνω», δήλωσε ο Τραμπ κατά την αποχώρησή του από το Λευκό Οίκο.

.@POTUS on Project Freedom: "We'll go a different route if everything doesn't get signed up, buttoned up… We may go back to Project Freedom if things don't happen — but it'll be Project Freedom Plus, meaning Project Freedom plus other things." pic.twitter.com/QpKc78vo6p — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 8, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ αρχικά η αμερικανική πλευρά έδειχνε αποφασισμένη να συνεχίσει δυναμικά την επιχείρηση, ο Τραμπ ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την προσωρινή διακοπή της την περασμένη Τρίτη. Μέσα από ανάρτησή του στο Truth Social υποστήριξε πως είχε σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» στις επαφές που γίνονται για μια πιθανή συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της κρίσης που έχει επηρεάσει σοβαρά τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Παράλληλα, είχε διευκρινίσει πως η παύση της επιχείρησης θα διαρκούσε «για μικρό χρονικό διάστημα, για να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί και να υπογραφεί».

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει υπάρξει οριστική κατάληξη στις διαβουλεύσεις, με την αμερικανική κυβέρνηση να περιμένει νέα επίσημη πρόταση από την ιρανική πλευρά.

«Μόνο οι χαζοί δεν απαντούν όταν πυροβολούνται», είπε ο Ρούμπιο για τα χθεσινά πυρά κατά Ιρανών στο Ορμούζ.

Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ: Ας δουν το Dr. Strangelove

O εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, αντέδρασε με αιχμηρή ανάρτηση στην προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Χρησιμοποίησε σαρκαστικά μια σκηνή από την αντιπολεμική ταινία του 1964 «Dr. Strangelove», χλευάζοντας την απειλή του Αμερικανού προέδρου.

Λίγη ώρα μετά την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο χρόνος για να απαντήσει το Ιράν στη νέα αμερικανική πρόταση λήγει, ο Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ χαρακτήρισε «παράλογο» τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι αποτρέπει μια πυρηνική κρίση με στρατηγικές όπως οι βομβαρδισμοί. Στην ανάρτησή του, ο Μπαγκάεϊ χρησιμοποίησε απόσπασμα από την κλασική αντιπολεμική ταινία «Dr. Strangelove» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, σχολιάζοντας τη δήλωση του Τραμπ ότι αν η εκεχειρία με το Ιράν αποτύχει, «ακολουθεί απλώς μια μεγάλη λάμψη».

It is a grotesque absurdity that they claim to seek peace and prevent a nuclear crisis, yet their proposed solution is “one big glow.”



HOWEVER… (just watch 🎬 Stanley Kubrick’s Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1964). pic.twitter.com/WKWFLTh2el — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) May 8, 2026

«Είναι παραλογισμός να ισχυρίζονται ότι επιδιώκουν την ειρήνη και την αποτροπή μιας πυρηνικής κρίσης, ενώ η προτεινόμενη λύση τους είναι «μια μεγάλη λάμψη». ΩΣΤΟΣΟ… (απλώς παρακολουθήστε 🎬 την ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1964).», αναφέρει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

Η ανάρτηση του Μπαγκάεϊ με αναφορά στην ταινία του 1964, η οποία σατιρίζει τις πυρηνικές απειλές του Ψυχρού Πολέμου, δείχνει τη συνεχιζόμενη ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, έχει θέσει ως όρο για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος, κάτι που το Ιράν απορρίπτει επανειλημμένα, υποστηρίζοντας ότι το πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς.