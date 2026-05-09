Ο Τέλης Μυστακίδης αγόρασε τις μετοχές της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με στόχο να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα από όλες τις απόψεις και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η απόφασή του να προχωρήσει στη δημιουργία νέου υπερσύγχρονου προπονητικού κέντρου στην Πυλαία.

Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ φρόντισε να ενισχύσει κατά τη διάρκεια της σεζόν το ρόστερ της ομάδας, έχει ήδη ανακοινώσει τη συμφωνία με τον Αντρέα Τρινκιέρι που θα είναι ο προπονητής από τη νέα σεζόν και βάζει μπρος και για την κατασκευή προπονητικού κέντρου.

Πρόκειται για μια απόφαση που πάρθηκε έπειτα από συζητήσεις με τον Ιταλό τεχνικό και ήδη βρέθηκε και αγοράστηκε η έκταση στην Πυλαία, όπου θα γίνει η ανέγερσή του. Πρόκειται για μια έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων και το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι θα είναι έτοιμο το φθινόπωρο του 2026.